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14 Eylül 2020 Pazartesi 08:00 | Son Güncelleme:

Otomotiv yaralarını sarmaya çalışıyor

Otomotiv yaralarını sarmaya çalışıyor
- SÜMER DEMİRCİLER

Ocak-ağustos döneminde fabrika bakımlarını kısa tutan sektör, üretime yükleniyor. İlk 8 ayda üretim yüzde 23, ihracat yüzde 35 azalırken, sektör kayıpların telafisi için büyük çaba harcıyor.

Kovid-19'un etkisini en fazla hissettirdiği sektörlerden olan otomotiv, yılbaşından itibaren global ölçekte zorlu günler yaşıyor. Yapılan araştırmalar yılın ilk çeyreğinde 17 büyük üreticinin dünya genelinde 11 milyar euronun üzerinde zarar ettiğini gösteriyor. Ülkemizde de benzer bir grafik sergileyen sektör, fabrikaların durduğu günlerden kaynaklanan üretim kayıplarını telafi etmek için büyük çaba harcıyor.

BAKIM MOLASI KISA SÜRDÜ

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ocak-ağustos dönemine ait verilere göre, pandemi sürecinde üretimde zorunlu duraksamalar yaşayan sektör, her yıl ağustos ayında bakım/onarım ve üretim planlamaları için verdiği arayı bu sene daha kısa tutarak azalan üretimi artırmaya yoğunlaştı. Otomotiv sanayii ağustos ayındaki üretim performansını geçtiğimiz yıla kıyasla artırdı. Ağustosta toplam üretim geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 44 artarak 75 bin 341 adet, otomobil üretimi de yüzde 45 artarak 45 bin 211 adet oldu.

İhraç pazarlarında pandemi nedeniyle oluşan daralma halen toparlanma sürecine devam ederken, iç pazardaki canlanmanın etkisi üretim rakamlarında olumlu etki yarattı. Yılın ilk 8 ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 azalarak 712 bin 98 adet oldu. Otomobil üretimi yüzde 21 azalarak 485 bin 314 adet olurken, traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 731 bin 901 adede ulaştı. 

PAZAR 414 BİN ADEDİ GEÇTİ

Bu dönemde otomotiv pazarındaki toplam satışlar, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 69 artış kaydederek 414 bin 931 adet oldu. Aynı dönemde, otomobil pazarı da yüzde 64 oranında artış gösterdi ve 317 bin 394 adet seviyesinde gerçekleşti.. İlk 8 aylık dönemde, binekte ithal payı yüzde 61 oldu.

14.7 MİLYAR $ İHRACAT LİDERİ

Otomotiv ihracatı 14,7 milyar dolar olarak gerçekleşirken sektör, ihracatta yüzde 14,2 ile pay ile ilk sıradaki yerini korudu. Ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 27 düşüş gösterdi.

Kuga ve Puma test araçları hijyen kurallarına uyularak müşterinin adresine götürülüyor.

TEST ARAÇLARINI KAPIYA GETİRİYOR 

Ford müşterilerine yepyeni bir test sürüşü deneyimi yaşatmayı planlıyor. Yeni Ford Kuga ve Puma’yla “Ford Kapında” test sürüşleri başlıyor. 30 Eylül tarihine kadar İstanbul’da gerçekleşecek test sürüşleri için https://www.ford.com.tr/yerinde-test-surusu adresinden randevu almaları yeterli olacak. 

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