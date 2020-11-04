Otomobil satışlarında %93 artışla yeni rekor

Yükselen döviz kurları, artan ÖTV matrahı, yavaşlayan üretim ve ithal modellerdeki tedarik sorunlarına rağmen tüketicinin otomobil satın alma iştahı her ay yeni rekorları beraberinde getiriyor. Eylül ayında 90.619 adet toplam satışla tarihi rekorunu kıran otomobil satışları, ekim ayında da yüzde 93 artışla 94.733 adet toplam satışa imza atıp tarihi rekorunu yeniledi. Binek otomobil satışları ekim ayında yüzde 90.9 büyüyerek 76.341 adet olarak gerçekleşirken, hafif ticari satışları da yüzde 102.6 artışla 18.393 adet oldu.

YERLİ PAYI YÜZDE 44.2



Ağustos ayında güncellenen ÖTV dilim ve matrahları etkisini yerli modellerde hissettirmeye devam ediyor. Fabrikaların üretim adetlerini yükseltmesiyle eylül ayında toplam satışlarda yerli üretimin payı yüzde 50.72 ile rekor kırmıştı. Ekim ayında ithal modellerin payı, tedarik sorunlarının azalmasına paralel olarak yükseldi. Ekim ayında yerli üretim araçların payı yüzde 44.2 olarak gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2020’nin 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78.1 büyüyerek 588 bin 354 adet seviyesinde gerçekleşti.

HEDEFLER YÜKSELTİLDİ



Binek otomobil satışlarına bakıldığında, 10 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73.1 artışla 465 bin 31 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99.7 artarak 123 bin 323 adede ulaştı. 2020 yılı otomotiv sektörü toplam pazarı tahmini ise 700-750 bin adet aralığından 725-775 bin adet aralığına yükseltildi.

SUV’UN PAYI HIZLA YÜKSELİYOR

Ekim sonunda pazarın yüzde 87.5’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 294 bin 338 adetle yüzde 63.3 pay ve B segmenti otomobiller de 110 bin 55 adetle yüzde 23.7 pay aldı. En çok tercih edilen gövde tipi ise, yüzde 43.7 payla yine sedan otomobiller oldu. Sedan otomobilleri yüzde 29.6 payla SUV ve yüzde 23.6 payla da hatchback otomobiller takip etti.

314 ADET ELEKTRİKLİ 15.151 HİBRİT SATILDI



Ekim ayı sonunda otomobil pazarı motor tipine göre, benzinli otomobil satışları toplam 240 bin 815 adetle yüzde 51.8 pay, dizel otomobil satışları 189 bin 705 adetle yüzde 40.8 pay, otogazlı otomobil satışları da 19 bin 46 adetle yüzde 4.1 pay aldı. Ayrıca, 314 adet elektrikli ve 15 bin 151 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

İLK 5’İN DÖRDÜ YERLİ



Pazarda 1.6 lt ve daha altı motorların payı yüzde 94.7’ye ulaşırken, otomatik şanzımanın payı yüzde 70’e yaklaşıp toplam 324 bin 825 adete ulaştı. Ekim ayında en çok satan 5 modelin 4’ü yerli üretim oldu. Egea zirvedeki yerini korurken, Adapazarlı Corolla ikinci sıraya yükseldi.