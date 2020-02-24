Ölümle yaşam 'iki diş' arasında

Sümer DEMİRCİLER

Otomobilimizin fiyatı, konfor özelikleri, marka ve modeli ne olursa olsun, yere sadece 4 lastiğinin küçük bir yüzeyiyle temas ediyor. Doğru lastik seçimi ve lastiğin diş yapısı otomobildekilerin hayat ve ölüm arasındaki çizgiyi belirleyebiliyor. Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Continental’in yeni kış lastiği TS 870’in testleri doğru lastik seçimi ve diş derinliğinin kazalardaki hayati önemini açık şekilde ortaya koyuyor.

FARK KORKUNÇ

Yeni bir lastiğin diş derinliği olan 8 mm, 4 mm’ye inince performansı yarı yarıya azalıyor. 1.9 mm Avrupa’da yasal alt sınır olarak belirlenmişken, ülkemizde bu sınır 1.6 mm olarak kullanılıyor. Diş derinliği özelikle ıslak zeminde, su tahliyesi yaparak otomobilin yolda kalmasını sağlıyor. 125 km/s hızla, ıslak zemindeki fren testlerinde 8 mm diş derinliğine sahip otomobil 72 metrede duruyor. 4 mm diş derinliğine sahip lastikte bu mesafe 185 metreye çıkarken, yasal sınır 1.6 mm derinlikte mesafe yüzde 383 artışla 276 metreye yükseliyor.

44 MİLYAR EURO CİRO

“149 yılık markamız Continental olarak globalde 2019 yılını yüzde 8,5’lik bir büyümeyle, 44 milyar euroluk ciroya ulaşarak kapattık” açıklaması yapan Continental Türkiye Ticari Operasyonlar Direktörü Egemen Atış, ”Türkiye’de en hızlı büyüyen lastik markası unvanını kazandık” diye konuştu.

FİNLANDİYA’DA TEST ETTİK

Continental’in yeni lastiği WinterContact TS 870 buzda yüzde 5 daha kısa fren mesafesi elde etti.

Test bölümünde 890 kişinin çalıştığı Continental’de yılda 340 bin adet lastik test ediliyor. Her yıl, 19 kez Ay’a gitmeye eşdeğer olan 14 miyon km dayanıklılık testi yapılıyor.

TÜRKİYE YATIRIM RADARINA GİRDİ

Manisa’ya kurulacak VW’nin fabrikasıyla birlikte markalarına olan talebin artacağını vurgulayan Atış, “Global anlamda Continental’in kapasitesi şu an gelen talebi karşılayabilecek düzeyde. Bu coğrafyada, yani Avrupa, Türkiye, Kuzey Afrika bölgesinde bir talep artışı olur ve kapasite ihtiyacımız olursa, o zaman bir fabrika yatırımımız söz konusu olabilir. Böyle bir durumda Türkiye mutlaka değerlendirmeye girecektir” dedi.