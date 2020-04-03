Mart satışlarını ilk yarı kurtardı

Mart ikinci haftadan itibaren ülkemizde de etkisini hissetmeye başlayan koronavirüs salgınıyla birlikte, satışlar hızla düşerken, verilen siparişlerin teslim edilmesiyle birlikte otomobil ve hafif ticari araç pazarı 50 bin 8 adet olarak gerçekleşti. Martta binek pazarı yüzde 3 artarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 4 azaldı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı mart sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40,62 artarak 124 bin 403 adet olarak gerçekleşti. 2019 yılı üç aylık dönemde toplam pazar 88 bin 469 adet olarak gerçekleşmişti. Araç ve talebin nereyse bulunmadığı, yerli markaların da üretimi durdurduğu nisan ayında satışların önemli ölçüde düşmesi bekleniyor.