Kovid-19'a rağmen Skoda Türkiye için üretim yaptı

Son dönemde özellikle SUV modelleriyle atak yapan Skoda, diğer modellerde de büyümesini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Scala’nın satışına başlayan marka, yeni aracını tüketicilerden önce filo pazarına sundu. Pandeminin başlarında Türk otomotiv sektörü ve marka tarihinin en büyük bağlantısını yaptıklarını vurgulayan Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar Abdi İbrahim’e 2.364 adet Scala ve 353 adet Superb olmak üzere toplam 2.717 adet araç için anlaşma imzaladıklarını belirtti.

SALGINDA BİLE ÇALIŞTI



Skoda fabrikasında üretim durmasına rağmen, siparişlerin yetiştirilebilmesi için hijyen kurallarına uyarak üretime devam edildiğini, Türkiye için özel yapılan üretimle araçları zamanında teslim edilmesinin mümkün olduğu vurgulandı. Abdi İbrahim’in ardından SANOFİ ilaç da 500 adet aracı bünyesine kattı.

İKİ BENZİNLİ BİR DİZEL VAR



Bayilerdeki yerini alan Skoda Scala’nın giriş seviyesi motorunu 115 beygir güce sahip 1.0 TSI oluştururken, daha fazla performans isteyenler için 150 beygirlik 1.5 TSI ACT motor da sunuluyor. Dizel isteyenler için 115 beygir gücünde 1.6 TDI seçenek de bulunuyor. Otomobilin fiyatı 209 bin 900 TL’den başlarken, en üst seçenekte fiyat 260 bin TL seviyesine kadar yükseliyor. Otomobilin baz donanımdan bile 6 havayastığı standart olarak sunuluyor.

TOPLAM 25 BİN SATIŞ HEDEFİ

Türkiye pazarında büyüme hedeflerine adım adım ulaştıklarının altını çizen Zafer Başar, “Skoda olarak 2020’nin başında belirlediğimiz satış hedefimizi değiştirmedik ve minimum 25 bin adetlik hedefe ulaşmayı amaçlıyoruz. Böylelikle pazarın üzerinde bir büyüme oranı yakalama hedefindeyiz. Yeni Scala modelimizin de getireceği sinerji ile bu hedeflere ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Scala için 2020 satış hedefimiz 7 bin adet. Scala en çok satan ilk iki modelimizden biri olacak ve ilk 5 marka arasına girip yüzde 7 pazar payı hedefimize büyük destek verecek” dedi.

YENİ MODELER SIRA BEKLİYOR

“Bildiğiniz gibi SUV modellerimiz, yenilenen SUPERB ve yakında aramıza katılacak yeni OCTAVIA ile genç bir ürün gamına sahibiz” diye konuşan Zafer Başar,” Rekabetin çok büyük olduğu hatchback segmentinin vazgeçilmez modellerinden biri olacağını düşündüğümüz SCALA, en büyük silahımız” dedi.

İKİNCİ EL FİYATLARI EKİMDE OTURACAK



İkinci el fiyatlarının ekim-kasım aylarında tedarik sorunu çözüldükçe normal seviyelere gelmesini beklediklerini vurgulayan Başar, “Hiçbir marka bilerek ve isteyerek yeni getirmiş oldukları ürünlerin fiyatları üzerinde bir ikinci el fiyatına sahip olmayı arzu etmez. İkinci el bizim gibi ülkelerde bir yatırım aracına dönüştü” açıklaması yaptı.