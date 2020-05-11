Koronavirüs üretimi % 28 düşürdü

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ocak-nisan dönemine ait verileri açıkladı. Kovid-19 salgını nedeniyle ara verdiği üretimine kademeli olarak yeniden başlayan otomotiv sanayiinde nisan ayında, toplam taşıt araçları üretimi 11 bin 164 adet seviyesinde kaldı. Bu dönemde, 9 bin 661 adet otomobil üretimi olurken, bin 503 adet ticari araç üretildi. Ocak-nisan döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 azalarak 352 bin 309 adet, otomobil üretimi de yüzde 24 azalarak 244 bin 869 adet oldu. Aynı dönemde, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 33 azalarak, 286 bin 963 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil ihracatı yüzde 27 oranında azalarak 200 bin 935 adet olurken, ticari araç ihracatı ise yüzde 43 oranında azaldı.

OTOMOTİVCİLER DESTEK BEKLİYOR



OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, “Otomotiv sektörü üzerine ciddi bir maliyet bindi. Tıpkı Avrupa’da olduğu gibi, otomotiv sektörünün birtakım düzenlemelerle desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.