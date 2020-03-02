Koronadan kaçan internete koştu

SÜMER DEMİRCİLER



Her geçen yıl kan kaybeden uluslararası otomobil fuarlarını bu kez korona virüsü vurdu. Hızla yayılan virüs yüzünden 1905’ten beri düzenlenen Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı, açılışına çok kısa bir süre kala iptal edildi. 24 Şubat tarihli Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi, Dünya İcatlar Fuarı, 21 Nisan Pekin Otomobil Fuarı, Çin, Vietnam ve Bahreyn Formula 1 yarışları için de daha önce iptal kararı açıklanmıştı. Kapılarını basın günü için 4 Mart’ta açmayı planlayan fuar da iptal olunca, yeniliklerini ziyaretçilerle buluşturmayı planlayan markalar yeni arayışlara yönelmeye başladı.

İNTERNET GÖZDE



Bu yıl 600 binden fazla ziyaretçinin gelmesi planlanan Cenevre Fuarı’nda katılımcı markaların 200’den fazla yeni modeli görücüye çıkacaktı. Fuarın son dakika iptal olmasıyla markalar, daha önce örtüsünü Cenevre’de kaldırmayı planladıkları yeniliklerinin görsel ve ayrıntılı bilgilerini de yayımlamaya başladılar. Neredeyse her marka basın toplantılarını dijital ortamda yapacağını duyurup, zaman bilgilerini de basına duyurdu.

SOSYAL MEDYA ATAĞI

Dijital basın toplantıları dışında markalar sosyal medya kanalarında da yeniliklerinin dünya tanıtımların yapmaya hazırlanıyor. Canlı olarak yayımlanacak tanıtımlarda sorular da yanıtlanıyor.

200’DEN FAZLA YENİ MODEL VAR



Aston Martin Vantage Roadster

Aston Martin DBX Q

Audi A3 Sportback n BMW i4 n DS 9

Fiat 500 Elektrikli

Honda Civic Type R

Hyundai i20

Hyundai i30 (makyaj)

Hyundai Prophecy

Kia Sorento

Mercedes GLA

Mercedes GLA 45

Mercedes Vision AVTR

Mercedes E-Serisi (makyaj)

Polestar Precept

Porsche 911 Turbo

Renault Morphoz konsepti

Renault Twingo ZE

Renault Clio E-TECH

Renault Captur E-TECH

SEAT Leon

Skoda Octavia vRS

Toyota Yaris

Toyota Yaris SUV

Volkswagen Golf GTI

Volkswagen Touareg R

OTEL VE UÇAK BEDELLERİ İADE EDİLİYOR



Tarafsız bölge olarak değerlendirilen Cenevre Otomobil Fuarı, Paris ve Frankfurt’a kıyasla çok daha fazla markadan katılımcı çekiyor. Bu nedenle özelikle şehir merkezindeki konaklama fiyatları astronomik rakamlara ulaşıyor. Rezervasyonların çok daha önce yapıldığı konaklama ve uçuşlardan kaynaklanan iptallerin ve fuar katılım ücretlerinin milyarlarca euroluk bir kayıp oluşturacağı hesaplanıyor. Ancak zorunlu bu tip iptallerde konaklama başta olmak üzere katılımcılara ücret iadelerinin yapılacağı açıklandı.