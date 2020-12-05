Kocaeli'ye 20.5 milyar TL'lik dev yatırım daha

Ford Otosan, hibrit ve yüzde 100 elektrikli araçlar için Kocaeli’nde dev yatırım hamlesi başlattı. Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre teşvike bağlanan yatırım tutarı 20.5 milyar TL’yi (yaklaşık 2.6 milyar dolar) bulacak. Kuruluşunun 60. yılını kutlayan Ford Otosan bu yatırımı 2026 yılına kadar tamamlayacak.

650 BİN KAPASİTE



Türk otomotiv sanayisindeki en büyük yatırım olarak da kayıtlara geçecek yeni yatırımla birlikte Gölcük ve Yeniköy’ü kapsayan Kocaeli fabrikasındaki 440 bin adet olan yıllık üretim kapasitesi 2026 yılına kadar 650 bin adede yükseltilecek. Bu kapasiteyle Ford Otosan aynı zamanda Türkiye’de üretim yapan en büyük kapasiteli fabrika unvanını da kazanacak. Yatırım kapsamında ayrıca batarya montaj fabrikası da kurulacak. Bu tesisin yıllık kapasitesi de 130 bin adede ulaşacak.

ÜÇ BİN EK İSTİHDAM



Verilecek teşviklerle Ford Otosan Kocaeli fabrikasındaki istihdam 3 bin kişi daha artacak. Fabrika tam kapasiteye ulaştığında yılda 210 bin elektrikli araç ve 130 bin adetten fazla batarya üretimi yapılacak. 2001’de 40 bin adetlik Transit üretim kapasitesiyle kurulan Kocaeli Fabrikası’daki kapasite Transit, Custom ve Courier modelleriyle birlikte 2017’de 440 bin adedi aşmıştı. Transit ve Tourneo Courier’nin tek üretim merkezi olan Yeniköy 2014’te devreye girdi. Ford’un B segmentindeki tek ticari aracı Courier üretiminin yapıldığı fabrika, ürettiği modeli 37 farklı ülkeye ihraç ediyor.

10 YILLIK BÜYÜK DESTEK



Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yatırım teşvikine göre Ford Otosan’a çeşitli vergi istisnası ve vergi indirimi ile birlikte 10 yıl boyunca sigorta primi işveren desteği, Gelir Vergisi Stopaj desteği, 10 yıla kadar enerji tüketim harcamalarında yüzde 50 destek ve yatırım yeri tahsisi veriliyor. Ford Otosan ayrıca her bir nitelikli personel için aylık brüt ücret tutarının 20 katını geçmeyecek şekilde 5 yıl süreyle toplam 250 milyon TL’lik nitelikli personel desteğinden de yararlanacak.

VOLKSWAGEN’E DE ÜRETİM YAPACAK



Günümüze kadar hibrit ve yüzde 100 elektrikli E-Transit için 56 milyon euro yatırım yapan Ford Otosan, 2022’de batarya montaj fabrikasını da devreye almaya hazırlanıyor. Yeni yatırım teşvik paketinde yer alan 210 bin adetlik ek kapasite henüz resmi açıklama yapılmasa da Alman Volkswagen için üretilecek Transporter modelini de kapsaması bekleniyor. Ford ile VW arasında yapılan global işbirliği anlaşmayla Transit ve VW Transporter Kocaeli fabrikasında üretilip, dünya pazarlarına satılacak.

KARBON SİYAHINA DEVLETTEN 1.8 MİLYAR TEŞVİK



OYAK, Hatay’da 206 milyon dolarlık yatırımla kuracağı Türkiye’nin tek karbon siyahı üretim tesisi için teşvik aldı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Proje ile birlikte, sabit yatırım tutarının 1 milyar 874 milyon TL; ilave istihdamın 303, nitelikli personel sayısının da 40 olması öngörülüyor.

OYAK’ın dünyanın en büyük altıncı karbon siyahı üreticisi olan Continental Carboun’un hakim şirketi Tayvanlı International CSRC Investment Holdings Co. Ltd. işbirliğiyle yapacağı yeni yatırım Türkiye’de bir tek olma özelliği taşıyor. Dünyada 14 milyar dolarlık pazar büyüklüğü olan karbon siyahını İskenderun’da üretmek için harekete geçen OYAK, bu yatırımla yıllık 300 milyon dolarlık ithalatın önüne geçerek Türkiye ekonomisinin tamamen dışa bağımlı olduğu bir alanı daha kapatmış olacak. Tesis ayrıca Türkiye’yi bu alanda stratejik bir noktaya taşıyacak.