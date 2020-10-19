Hyundai'de değişim yeni i20 ile başladı

Güney Koreli Hyundai’nin denizaşırı ülkelerdeki ilk üretim merkezi olan İzmit fabrikasının Avrupa pazarları için önemi daha da artıyor. Geçtiğimiz yılsonunda i10 modelini yenileyen marka geçtiğimiz hafta da tümüyle yenilediği üçüncü nesil i20 modelini satışa çıkardı.

B SUV MART AYINDA



Yeni i20 ile birlikte ilk kez hibrit motoru da devreye alan Hyundai’nin hazırlıkları son aşamaya gelen yeni B SUV ile birlikte tüm modellerini yenilemek için yaptığı yatırım 240 milyon euroya ulaşacak.

Pandemiye rağmen üretim ve yeni model planlarını ertelemediklerini belirten Hyundai Assan Başkanı Ickkyun Oh, sırada ilk kez üretilecek yeni B SUV modelinin olduğunu söyledi. Yeni i20 ile aynı platformu sahip B SUV’un mart ayından itibaren bantlardan çıkacağını belirten Oh, “İzmit’teki üçüncü model olacak B SUV’u Türkiye pazarını ön plana olacak şekilde geliştirdik. Başta Avrupa olmak üzere SUV modeli tüm pazarlar için sadece biz üreteceğiz. İzmit fabrikasının ağırlığı daha da aratacak” açıklaması yaptı.

BAŞLANGIÇ FİYATI 158 BİN



Türkiye pazarına geçtiğimiz hafta sunulan yeni i20, aynı zamanda markanın İzmit’te ürettiği ilk hibrit motorlu aracı olarak öne çıkıyor. Yüksek konfor ve güvenlik donanımıyla dikkat çeken otomobilde, arka koltukta eşya veya evcil hayvan unutulduğunda sesli uyarı gibi özellikler de ilk kez sunuluyor. 1.4 lt 100 beygir, 1.2 lt 84 beygir, 1.0 lt 100 ve 120 beygirlik benzinli motor seçenekleri bulunan yeni i20’de 1.0 litrelik T-GDi motorda ilk kez hibrit seçenek sunuluyor. Hibrit motor yüzde 10’a varan yakıt tüketimi avantajı sağlıyor. Otomobilin fiyatıysa 158.500- 218 bin TL aralığında.

HEDEF SINIF LİDERLİĞİ



Bu yıl yeni i20’den 5 bin adet satmayı planladıklarını açıklayan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, daha fiyat açıklanmadan bin adetlik sipariş aldıklarını söyledi. Berkel, “Satışlarımızın yüzde 10’u hibrit olacak. Fabrikadan daha çok araç almak için siparişlerimizi yükselttik. 2021’de 10 bin adet satışla bu sınıfta lider olmayı hedefliyoruz” dedi.