'Hibritten sonra dünyaya %100 elektrikli satacak'

SÜMER DEMİRCİLER

Ford’un Avrupa’daki karlılığını yükseltip, sattığı ticari aracın yüzde 85’ini üreten Ford Otosan, elektrik dünyasına güçlü bir giriş yapmak için hazırlanıyor. Kocaeli’de üretimi başlayan şarj edilebilir hibrit Transit Custom (PHEV) ile birlikte fabrikanın Ford dünyasında çok daha önemli bir rol üstleneceğini vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “2021’den itibaren Türkiye’nin ilk yüzde 100 elektrikli ticari aracı Transit’in üretimine başlıyoruz. Ford dünyasında markalı geleceğe hazırlamada kritik görevler üstleniyoruz” açıklaması yaptı.

18 ELEKTRİKLİ YOLDA

Elektrikli araçlarda Ford’un atılıma hazırlandığına vurgu yapan Yenigün, “2022 elektrikli araçlarda dönüm noktası olacak. 2022’de elektrikli ve hibrit modellerin, geleneksel içten yanmalı motorlu modellerden daha fazla satmasını öngörüyoruz. Müşterilerimize Avrupa’da 2021 sonuna kadar 18 adet elektrikli araç seçeneği sunacağız” dedi.



PARÇADA ÇİN’E RAKİP

Yaşanan son gelişmelerde yan sanayide Çin’e bağımlı olmanın sakıncalarının daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Yenigün, “Şirket içerisinde 35 kişilik bir satın alma ofisi açtık. Avrupa’da üretilen Fiesta. Mondeo gibi araçlar için tedarikleri destekleyecek bir ofis kurduk. Türkiye yakın zamanda özellikle Çin’e alternatif tedarik merkezi haline gelebilir. Türkiye orta vadede Çin’e alternatif olabilecek bir otomotiv yan sanayi tedarikine sahip olabilir” açıklaması yaptı.



DÖNÜŞEMEYEN MARKA BATACAK

“2028’de elektrikliyle içten yanmalı araç üretim maliyetinin eşitlenmesi öngörülüyor. O tarihe kadar bizim üretim tesislerimiz tamamen elektrikliye hazır hale gelecek” diyen Yenigün, “Dönüşümü yapamayan kaybedecek” açıklaması yaptı.

KORONA ÖNCE OTOYU VURDU

Yenigün, Türkiye’yi Çin’den çok Avrupa pazarındaki gelişmelerin etkilediğini söyledi. Yenigün, “İtalya tamamen kapandı, İspanya ciddi sinyaller veriyor, Almanya ekonomik olarak son 2-3 aydır olumsuz sinyaller veriyor. Turizmin çökmesiyle ilk etki kiralık araçlarda yaşanıyor. Kriz uzarsa ticari araçlara da sıçrayacaktır” diye konuştu.

VW TÜRKİYE’YE KESİN GELECEK



Haydar Yenigün, “Eğer VW yeni bir fabrika yatırımı yapacaksa, ben Volkswagen CEO’su olsam yatırım yapacağım tek bir ülke var, o da Türkiye. Böyle bir işçi bulamaz, böyle bir mühendis grubu bulamaz. Kişisel tahminim gelecek” dedi. Transit ve Transporter’in Gölcük’teki ortak üretimi için konuşan Yenigün, “Globalde görüşmeler devam ediyor, açıklamayı bekliyoruz” dedi.