Filo pazarı yüzde 5.1 daraldı

Bu dönemde 1,3 milyar TL tutarında yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü 29,3 milyar TL oldu. 2018’de yüzde 11,5, 2019’daysa yüzde 13,9 daralan sektör, 2020’de ilk çeyreğinde de araç tedarikinde yaşanan sıkıntının etkisiyle, yüzde 5,1 oranında daraldı. Sektörün ilk çeyrek itibarıyla araç parkı büyüklüğü ise 264 bin adet oldu. TOKKDER raporuna göre, yılın ilk 3 aylık döneminde Renault yüzde 26,5’lik pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün araç parkında en çok tercih edilen marka oldu. Renault’u yüzde 13,5 ile Fiat, yüzde 12 ile Volkswagen, yüzde 10,8 ile Ford takip etti.