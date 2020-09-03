Eve sipariş artınca ticari satışları uçtu

Pandemiyle birlikte toplu taşımadan kaçmak isteyen tüketicilerin talebi, ağustos ayının ilk haftasına kadar devam eden kamu bankalarının uygun faiz desteğiyle birleşince otomotiv satışları yeni bir rekor daha kırdı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ağustos ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 134.4, otomobil pazarı yüzde 106 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 265 oranında artarak 61.553 adet olarak gerçekleşti. Ağustosta 44 bin 372 adet binek, 17 bin 161 adet de hafif ticari araç satıldı.

10 YILIK ORTALAMA



Son 10 yıllık ağustos ayı ortalamalara bakıldığında, otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 4,1’lik, otomobil pazarının yüzde 1,3’lük ve hafif ticari araç pazarının yüzde 12,5’lik büyüme kaydettiği görüldü. Ocak-ağustos dönemindeyse toplam pazar yüzde 68.4 artarak satışlar 403 bin 002 adede ulaştı. Geçen yılın 8 ayında 239 bin 317 satış yapılmıştı. 10 yıllık ortalamalara bakıldığında da toplam pazar ağustos ayı ortalama satışlarına göre yüzde 4.1 arttı. Ocak-ağustos döneminde benzinli otomobil satışları 163.554 adetle yüzde 51.5 pay, dizel otomobil satışları 130.756 adetle yüzde 41.2 pay, alırken 13.613 adet otogazlı otomobil satıldı. Aynı dönemde 223 adet elektrikli ve 9.248 adet hibrit otomobil satıldı.

SEDANLAR ÖNDE



Pazarın yüzde 86,2’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. Pazardan, C segmenti otomobiller 199 bin 91’le yüzde 62.7 ve B segmenti otomobiller 73 bin 162’yle yüzde 23,1 pay aldı. Sedanlar yüzde 43.8 pay ve 139 bin 129 adetle yine ilk sırada yer alırken yüzde 29.4 pay ve 93 bin 211 satışla SUV, yüzde 23.6 pay ve 74 bin 915 satışla H/B’ler sıralandı.

VANLAR YÜKSELİŞTE



Ağustosta en büyük yükseliş hafif ticari araçta yaşandı. Çok sayıda işletmenin yarı zamanlı çalışmaya başlamasına rağmen, evden çalışmayla dağıtım şirketlerinin iş yoğunluğu ve araç talebi de artınca ay bazında ticari satışları yüzde 265 arttı. 8 aylık dönemde hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi yüzde 76 pay ve 65 bin 28 adetle en çok tercih edilen gövde tipi olurken; kamyonet gövde tipi yüzde 11,1 pay ve 9 bin 486 adetle ikinci sırada yer aldı.

ŞİMDİ SIRA YERLİDE



Ocak-ağustos döneminde ithal modeller toplam 226.447 adet satışla yüzde 56.2 pay alırken, yerli araçların satışı 176.55 adet seviyesinde pazardan aldıkları pay da yüzde 43.8’de kaldı. Geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren yeni ÖTV matrah ve oranlarından sonra ise yılın geri kalanında ithel araçlardan çok yerli modellerin satışlarının artması bekleniyor. Söz konusu düzenlemenin pazarı nasıl etkilediğini ise eylül ayı satışları gösterecek.