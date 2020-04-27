'En kötü günler geride kaldı'

Koronavirüs ile birlikte tüm sektörler gibi otomotivde de üretim durdu. TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, bu yıl global ölçekte 3.5 milyon, ülkemizdeyse 250-300 bin adetlik üretim kaybı beklediklerini açıkladı. Kanca, “Mart ayında yüzde 19 seviyesindeyken, nisan ayında ihracattaki kaybın yüzde 70’lere çıkacağını öngörüyoruz” dedi. En kötü günlerin geride kaldığını, açılan tesislerle birlikte toparlanmadın başlayacağını düşündüklerini açıklayan Kanca, “Çin durunca tüm firmalar önce korkuya kapıldı. Tedarik açısından Türkiye’nin Avrupa’ya yakınlığı, Türk insanının sorunlara çözüm üretebilme kabiliyeti bizim için belki ileride bir fırsat olacak. Yani “daha fazla Türkiye’ye ilgi artar umudu” oluştu. Biraz daha avantajlı konuma gelebiliriz” diye konuştu.

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı, “Sektörün yaşanan krizde kaybı ihracat ve iç pazar düşünüldüğünde 3 milyar dolar. Ana sanayimiz de katıldığında kayıp 5 milyar doları buluyor” açıklaması yaptı.

YERLİ OTO AKSAMIYOR



Türkiye’nin otomobili için TOGG’nun yan sanayi firmalarıyla görüşmelerinin devam ettiğini vurgulayan Alper Kanca, “İlişkimiz ve irtibatımız bu virüs salgını öncesi gibi devam ediyor. Çok hızlı ve çok istekliler. Yüzde 51 yerlilik oranını tutturacaklarını düşünüyorum” diye konuştu.