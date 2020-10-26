Egea ailesi'ne taze kan

TOFAŞ’ın toplam 1 milyar dolarlık yatırım yaparak, 2015 yılında seri üretime geçirdiği ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine Tipo ismiyle ihraç ettiği Egea model ailesi, 225 milyon dolarlık yatırımla yenilendi.

2021’DE SATIŞTA



Yenilenmeyle birlikte Sedan, Hatchback ve Station Wagon gövde seçeneklerine ek olarak model yelpazesine aileyi Crossover sınıfında temsil etmeye hazırlanan “Egea Cross” eklendi. Tofaş Fabrikası’nda üretilen Fiat Egea ailesinin yeni üyesi Egea Cross tamamen yeni bir hedef kitleye yönelik bir crossover olarak ön plana çıkıyor. Yerden daha yüksek yapısı, özel tasarlanan kaslı ön ve arka tampon, yan marşpiyeler ve Cross gövde tipine özel tavan raylarına da sahip yeni modelle ailenin hedef kitlesi de genişliyor. Yeni versiyonun üretim ve satışı 2021’den itibaren başlayacak.

DAHA GÖSTERİŞLİ HALE GETİRİLDİ



Yapılan gençleştirme operasyonuyla birlikte Egea ailesinde yeni ön ızgara, ön ve arkada LED farlar, yeni Fiat logosunu da barındıran ön ızgara dışında, otomobilin iç mekanında da değişiklikler dikkat çekiyor. Yeni dijital gösterge, 10.25 inç dokunmatik ekrana sahip tamamen yeni UConnect 5 multimedya sistemi ile kombine ediliyor. Bu sistem, FCA Grubu’nda yeni Fiat 500’ün ardından şimdi de yeni Egea’da yerini alıyor.