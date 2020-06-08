Düşen satışların panzehiri elektrikli ve SUV'lar olacak

SÜMER DEMİRCİLER

Pandemiyle birlikte Avrupa otomobil pazarı tarihinin en düşük seviyelerini yaşıyor. Salgının pik yaptığı nisan ayında neredeyse İkinci Dünya Savaşı sonrası adetlere yaklaşan pazarda, mayıs ayında bir miktar yükselme yaşansa da kayıplar devam edeceğinin sinyallerini verdi. Mayıs ayındaki düşüş İngiltere’de yüzde 89, İspanya’da yüzde 73, Fransa, İtalya ve Almanya’da yüzde 50 seviyelerinde gerçekleşti. Türkiye’deyse düşüş daha sınırlı gerçekleşip yüzde 2.4 seviyesinde kaldı.

PAYLARI ARTIYOR



Ülkemiz dahil tüm Avrupa’da otomobil pazarını hızlandıracak modellerin başında kompakt SUV’lar lokomotif rol oynuyor. ABD’de SUV modellerin satışı yüzde 50’ye yaklaşırken, bu oran Avrupa’da yüzde 40’lara yükseldi. Ülkemizde de SUV modellerin toplam satışlar içindeki payı son 10 yılda neredeyse 3 kat artarak yüzde 30’a çıkmış durumda. Yakın süreçte sedan modelleri geçip, SUV’ların ilk sıraya yerleşmesi bekleniyor.

2025’TE 2.7 MİLYON SUV



Sürekli artan yeni modellerle Avrupa SUV pazarının bu yıl 1.8 milyon adet olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Önümüzdeki yıl artan talebe bağlı olarak kompakt SUV pazarının 2 milyon adede çıkması, 2025’te de AB genelinde 2.7 milyon adet yıllık satışla rekor kırması planlanıyor. Benzer şekilde ülkemiz pazarında da SUV satışlarını zirveye oynaması bekleniyor.

2022’DE REKABETE KATILIYOR



AB genelinde verilen destekler, yükselen satışlar ve artan dolum istasyonları elektrikli otomobiller için ekosistemi geliştiriyor. Bu sistemden yararlanacak modellerin başındaysa TOGG tarafından üretilecek yüzde 100 elektrikli SUV gelecek. Gemlik’te temeli bu ay atılması beklenen tesiste 22 milyar TL yatırımla üretilecek model, 2022’den sonra rekabete dahil olacak.

TEŞVİKLİ ELEKTRİKLİ OTO ATAĞA GEÇECEK



Pazardaki dinamikleri yükseltecek diğer bir önemli gelişmeyse, elektrikli otomobillere verilen teşvikler oldu. Almanya, elektrikli otomobil başına 6 bin euroluk büyük bir destek paketini devreye aldı. Üreticilere verilen 3 bin euroluk destek de eklenince fiyatı 40 bin euronun altındaki otomobillerin sahip olma maliyeti yaklaşık 9 bin euro ucuzladı. 130 milyar euroluk bu paketin satışlar üzerindeki olumlu etkisi çok kısa sürede hissedilecek.

TÜRKİYE SUV PAZARI 5 YILDA İKİ KATINA ÇIKTI

Yıl Pazar payı (%)

2020 29.17

2019 25.44

2018 21.93

2017 17.90

2016 16.18

2015 14.66