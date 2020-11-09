Dizel motorları elektrik çarptı

Koronavirüs, otomotivdeki planları alt üst ederken, tüketici tercihlerini de değiştiriyor. Salgının başladığı mart ayından itibaren Avrupa’da bıçak gibi kesilen otomobil satışları, teşvikler ve başlayan üretimle birlikte yeniden yükselişe geçti. Avrupa’da yüzde 100 elektrikli modeller teşvik edilince satış adetleri de rekor kırdı.

YÜZDE 71.2 BÜYÜDÜ



Bu yılın ocak-eylül döneminde AB genelindeki yüzde 100 elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 71.2 büyüyerek 290 bin 403 adede ulaştı. En büyük artış yüzde 105 ile Almanya’da yaşandı. Almanya’da 98 bin 619 elektrikli otomobil satılırken, Fransa’da 70 bin 587, İngiltere’de 66 bin 611, Norveç’te 48 bin 175 adet elektrikli araç satıldı. Avrupa’da hibrit ve alternatif yakıtlı otomobillerin payı da büyüyor. AB’de 9 ayda şarj edilebilir hibrit ve yüzde 100 elektrikli araçların satışı yüzde 102.7 artarak 768 bin 914 adede ulaştı. Hibrit satışı da yüzde 42.6 artışla 981 bine yükseldi. Tüm alternatif yakıtlı otomobil pazarı yüzde 49.4 büyüme kaydederek 1 milyon 263 binden 1 milyon 888 bin adede ulaşırken, yıl sonunda bu rakamın 2 milyonu bulması bekleniyor.

DİZEL KAYBEDİYOR



Türkiye pazarında da hibritin payı hızla artıyor. İlk 10 ayda toplam 588.354 araç satılırken bunun sadece 314 adedi yüzde 100 elektrikli oldu. Hibrit satışı ise 15 bin 151 olarak gerçekleşti. Toplam pazarda benzinli otomobil satışları 240.815 adetle yüzde 51,8 pay alırken, dizel motorun payı 189.705 adetle yüzde 40,8”e düştü. Avrupa genelinde dizel motorun payıysa yüzde 27’e kadar indi.

PAYI 2 KATINA ÇIKACAK



Cardata şirketinin araştırmasına göre Türkiye’de 12 markanın toplam 24 farklı hibrit modeli satışa sunuluyor. Hibrit modellerin fiyatıysa 220 bin TL’den başlayarak 3 milyon TL’ye kadar uzanıyor. 2020’nin Ocak-Ekim döneminde hibrit ve elektrikli araçların toplam binek araçlar pazarındaki payı yüzde 3,2 olurken bu oranın 2021 yılında iki kat artışla yüzde 6’ya ulaşması bekleniyor.