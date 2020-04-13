Devler CEO'lardan alıp işçilere veriyor

Fransız üretici Renault, 2019 mali yılı için temettü dağıtımının iptal edileceğini açıkladı. Yönetim Kurulu Başkanı ve geçici CEO’nun ücreti yüzde 25 azaltılacak. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 huzur haklarında yüzde 25 kesintiye gidilecek. Kesintilerden elde edilecek tasarruf miktarı, 2 Nisan 2020 tarihinde imzalanan Dayanışma ve Gelecek Sözleşmesi kapsamında kurulan dayanışma fonuna aktarılacak. Geçici bir dönem için Renault Kurulu Başkanlığını yürüten Clotilde Delbos’un da 2020 yılının ikinci çeyreği için alacağı ücret, en az yüzde 25 düşürülecek.

Benzer şekilde İtalyan lastik üreticisi Pirelli de CEO ve yönetim kurulu üyelerinin maaşlarında 3 ay boyunca yüzde 50 kesintiye gidileceğini açıkladı.