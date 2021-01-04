Çinlilere Türkiye'de ortak üretelim teklifi

Otomotivde yeni yılın ilk distribütörlük anlaşması Doğan Trend Otomotiv’den geldi. Suzuki’nin yanına 1924’te kurulan köklü İngiliz otomobil markası MG’yi (Morris Garages) ekleyen şirket, markanın elektrikli SUV modelini ülkemiz pazarında satışa sunmaya hazırlanıyor.

YERLİ ÜRETİM PLANI



MG’nin yüzde 100 elektrikli SUV modeli ZS EV için bu aydan itibaren ön sipariş almaya başladıklarını vurgulayan Doğan Holding Otomotiv Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi, Murahhas Azası ve CEO’su Kağan Dağtekin, “Avrupa’da 10 ülkede satışına başlanan MG’nin elektrikli modelleri mayıs, benzinli modelleriyse 2021 sonunda bayilerde olacak” açıklaması yaptı.

“İngilizlerin efsanevi markası MG’nin sahibi Çinli büyük grup SAIC. Çin’de VW ve GM ile ortaklık yapan SAIC, yıllık 7 milyon adetle dünyanın 7. büyük otomotiv üreticisi” diye konuşan Dağtekin, “MG markasıyla Avrupa’da atağa hazırlanan SAIC, bu yıl 45 bin adet, 10 yıl içinde de 600 bin adet satış hedefliyor. MG ile ilgili hayalimiz; Türkiye’de iyi bir hacim yakalayıp inşallah bir üretim tesisini burada, Avrupa’ya da hizmet verecek şekilde kurmayı hayal ediyoruz. İlk görüşmeye başladığımız anda iki tarafın da stratejik olarak Türkiye’nin öneminin hemfikir olduğu bir takım maddeleri karşılıklı müzakere ettik” dedi.

Dağtekin, “İlk 5 adetlik test otomobilimiz geçen hafta Türkiye’ye ulaştı. Ocak sonu şubatın ilk haftası gibi fiyatımızı açıklayıp ön sipariş toplamaya başlamayı düşünüyoruz. Toplam hedefimiz bin adet satış” dedi.

143 beygir (105 kW) elektrik motorlu MG ZS EV sıfırdan 100 km/s hıza 8.2 sn’de ulaşıp, 140 km/s son hız yapabiliyor. Bataryasının yüzde 80’i 40 dk’da şarj olabilen otomobilin menzili 335 km’ye kadar çıkabiliyor. Boyu 4.32 metre olan SUV’un Almanya satış fiyatı 31.600 eurodan başlıyor.

HEDEF 6 BİN ADET SATIŞ



Hibrit modellerle satışlarını daha yükselteceklerinin altını çizen Kağan Dağtekin, “Suzuki markamızla 2019 yılına göre adet bazında yüzde 25’in üzerinde büyüdük. 2020 yılında yaklaşık 3 bin adetlik satış gerçekleştirdik. 2021’de Suzuki ailesine katılacak yeni modeller ve MG markasıyla birlikte 6 bin adedin üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Motosiklet tarafında ciroda % 35 büyüdük. Bu yıl motosiklette Vespa, KYMCO ve Silence markalarımızın olumlu katkısıyla yüzde 274 büyüyeceğiz. Suzuki deniz motorlarında da pazar payımız % 18’in üzerinde” dedi.