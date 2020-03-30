'Çarklar dönünce kayıplar karşılanacak'

SÜMER DEMİRCİLER

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs salgının en çok etkilediği sektörlerin başında otomotiv geliyor. Ana ve yan sanayiyle birlikte 500 binden fazla çalışanın olduğu sektörde üretim yapan tesis neredeyse kalmadı. Buna rağmen sektörde moral ve beklentiler yüksek. “2020’yi geçen yıla paralel kapatabileceğimizi düşünüyoruz” açıklaması yapan Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, “Bu noktada da üretimin yüzde 100 kapasite ile ne zaman yeniden hayata geçeceği, otomotivde çarkların dönmeye başlaması için belirleyici olacak” dedi.

ÇİN ÇABUK TOPARLANDI



Çağdaş, “Bütün insanlık için önce sağlık temenni ettiğimiz bu zor ve sancılı dönemde, Çin’de üretimin yavaş yavaş yeniden başlaması da aslında iyimser olmak adına güçlü bir işaret. 2020 için farklı senaryolar üzerine çalışıyoruz. Hükumetimiz bu süreçte desteğini ortaya koydu. Ayrıca, diğer ülkelerin sınırlarına yönelik aldığı aksiyonlar nedeniyle öncelikle gümrüklere dair sağlanabilecek kolaylıklar da kritik olacak “değerlendirmesinde bulundu.

KAMU ÖNCELİKLİ

Bu zorlu süreçte önemli tedbirler aldıklarını vurgulayan Çağdaş, “‘Kapıdan Al-Kapıya Teslim’ uygulaması ile müşterilerimizin araçlarını vale hizmeti ile istedikleri yerden alıp istedikleri yere teslim ediyorlar. Ayrıca, müşterilerimiz dilerse araçlarını dezenfekte edip evlerine teslim ediyoruz. Ambulans, sağlık sektörü araçları, emniyet ve askeri araçlar gibi kamu hizmeti veren araçlara servis hizmetlerinde öncelik veriyoruz” dedi.

TALEP PATLAMA YAPACAK



“Ertelenen talep nedeniyle araç satışlarında patlama olması bekleniyor” açıklaması yapan ALJ Türkiye ve Toyota Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Ülkemizde son 2 senelik ertelenen talep vardı. Üzerine bu sürecin talebi de bindiğinde, pazarda çok ciddi artışlar olacaktır. Ancak dünya genelinde de ertelenen bir talep olduğunu düşünürsek bu iş ortadan kalktığı anda satış ve servislerde patlama olacağını gözlemlemek çok zor değil” diye konuştu.

KRİZ 10 HAFTA SÜREBİLİR



TAYSAD, Koronavirüsün sektöre etkileriyle ilgili önemli bir anket gerçekleştirdi. Ankete göre, tedarik sanayicilerinin yüzde 63’ü İŞKUR Çalışma Ödeneği’ne başvururken, yüzde 37’si henüz başvuru yapmadı. Ankete katılan üyelerin yüzde 32’si salgının yarattığı problemlerin 8-10 hafta süreceği konusunda birleşti. TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, “Kısa çalışma ödeneğinin 3 ayla sınırlı kalmaması gerekiyor. Koronavirüs etkisi, 3 ay içerisinde bitse bile ekonomik etkileri en az 1 yıl sürecektir” açıklaması yaptı.

KİMSEYİ İŞTEN ÇIKARMAYIZ



Ali Haydar Bozkurt, “Kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere, bizim gibi daha büyük ve güçlü şirketlerin bu bütçeye ortak olmayarak, daha küçük firmaların bundan faydalanmasına olanak tanımamız gerekiyor. İhtiyacı olanlara engel olmamak adına devletin maddi desteğine başvurmayacağız” dedi.

ÜCRETSİZ İZNE GÖNDERMEYECEĞİZ



Bu sancılı günlerin geçeceğine inancının tam olduğunu vurgulayan Bozkurt, “Bugünden itibaren sene sonuna kadar satışlarımızın tamamen durduğu ve hiçbir gelir elde etmediğimiz bir ortam söz konusu olsa dahi, çalışanlarımızın ve ailelerinin mağdur olmaması için her ay ücretlerini ödeyecek şekilde planlamamızı yaptık. Bu süreçte kimseyi işten çıkartmayacağımız gibi, kimseyi zorunlu izne göndermeyeceğiz veya ücretsiz izin kullanmaya da zorlamayacağız” diye konuştu.

AYAKTA KALACAĞIZ

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı (OYDER) Murat Şahsuvaroğlu “pandemi” önlemleri nedeniyle sektörün zor bir dönemden geçtiğini belirterek” Satışlar daralacak ancak ayakta kalacağız açıklaması yaptı. Şahsuvaroğlu, “Servis girişlerindeki daralma mart ayının 3. haftasında yüzde 50-60’lara ulaştı. Muhtemelen Nisan ayında en büyük durgunluğu yaşamış olacağız, satışlar ve bağlantılar büyük ölçüde duracaktır. İşçi çıkartılmaması için verilen destekleri önemli buluyorum. Yine oluşacak vergilerin bir kısmının 6 ay ötelenmesi ve kredilerde yaşanacak sorunlar için alınan önlemler iş dünyasının beklentilerini karşılayacak düzeydedir. Bu destekler olmasaydı 2 ay sonra birçok meslektaşım şirketlerini kapatma noktasına gelirdi” açıklaması yaptı.