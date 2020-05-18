Bu yıl 8 milyon 2. el otomobil satılacak

SÜMER DEMİRCİLER

Yılbaşından itibaren büyümeye başlayan sıfır otomobil pazarı, Kovid-19 salgınıyla birlikte düşüşe geçti. Yükselen kur, araç tedarikinde yaşanan zorluklar sıfır otomobillerin fiyatı yükselirken gözler ikinci el otomobillere çevrildi. İkinci el araç fiyatlarının artmasını beklediklerini söyleyen Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Mart ayının ikinci yarısından nisan ayının ilk 10 günlük dönemine kadar ikinci el araç fiyatları yaklaşık yüzde 10 düştü” açıklaması yaptı.

% 7 ARTIŞ BEKLENİYOR

Son dönemde otomobil sahibi olmak isteyenlerin daha uygun fiyatlı kullanılmış seçeneklere yöneldiğini vurgulayan Ayyıldız, “Nisan ayının ikinci yarısından bugüne kadar baktığımızda ise fiyatlarda yüzde 10 artış gördük. Kurda büyük değişiklikler olmazsa, birkaç ay içerisinde ikinci el araç fiyatlarında ortalama yüzde 7’lik bir fiyat artışı daha bekliyoruz” şeklinde konuştu.

8 MİLYON SATILACAK

Ülkeler bazında sıfır ve kullanılmış otomobil satışları da önemli farklılıklar gösteriyor. Türkiye’de satılan her sıfır km araca karşılık yaklaşık 16 adet kullanılmış otomobil satışı gerçekleşiyor. Yılsonu tahminlerine bakıldığında sıfır km araç satışlarının 450-500 bin, kullanılış otomobil satışlarınınsa 8 milyon adet seviyelerinde kapanması bekleniyor.

2020 İKİNCİ ELİN YILI



Yılın ilk 4 aylık dönemine ait kapsamlı bir ikinci el analizi yaptıklarını belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Senenin başında, 0 kilometre araç tedarikinde ciddi bir bulunurluk problemi vardı. Buna, Covid-19 salgınının getirdiği etkiler de eklenince

0 kilometre araç neredeyse bitti ve talep ikinci ele doğru yöneldi. Kurdaki artışın araç fiyatlarına yansıması nedeniyle sıfır kilometre fiyatlarının bugünden yüzde 7-8 oranında daha yukarıda olacağını öngörmekteyiz” diye konuştu.

SANALDA 20 BİN SATIŞ HEDEFLİYOR



Tam dijital alt yapısıyla ikinciyeni.com’un salgın döneminde kullanıcıların hayatını kolaylaştırdığını belirten Emre Ayyıldız, “Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirerek platformumuz üzerinden son 5 ayda satılan 10 bin adet aracın gerçek satış verilerini sitemizi ziyaret eden herkese ücretsiz olarak sunmaya başladık” diye konuşan Ayyıldız, “Dört ayda 7 bin kullanılmış otomobil sattık. Yılsonu hedefimiz 20 bin adet” açıklaması yaptı.

SALGINDA EVDEN ÇIKAN GÜNLÜK ARAÇ KİRALADI



Pandeminin alışkanlıkları değiştireceğini vurgulayan Ayyıldız, “İstanbul’da toplu taşıma kullanımı şubat sonu mart başında yüzde 91, taksi kullanım oranı yüzde 89 düştü. Yüzde 19 olan özel araç kulanım oranı yüzde 69’a, bisiklet kullanımı yüzde 45’e çıktı. Toplu taşıma veya taksi kullanmak istemeyenler filosunda 1700 araç bulunan MOOV by Garenta’yı tercih etti. İnsanlar sokağa çıkabildiklerimizde araç kiraladı” dedi.

FİYATLARI YÜZDE 24 ARTAN VAR



Cardata, Aralık 2019 ile Nisan 2020 döneminde ikinci el fiyatı en çok artış gösteren otomobilleri sıraladı. Buna göre, fiyatı en çok artan ikinci el otomobil yüzde 24,07 ile 2016 model Honda Civic oldu. Ford Focus, yüzde 23,75 fiyat artışıyla ikinci sırada gelirken, ikinci el değeri yüzde 22,22 artan 2015 Dacia Duster 1.5 DCI 4x4 üçüncü sırada yer aldı.