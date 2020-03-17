Benzin, dizeli hem satışta hem pompada solladı

SÜMER DEMİRCİLER



Ham petrol fiyatlarındaki düşüşün pompa fiyatlarına yansıtılmasıyla birlikte fiyatlar sürekli güncelleniyor. En son 14 Mart 2020 tarihinde benzine yapılan 51 kuruşluk indirimle birlikte İstanbul’da bir litre bezinin fiyatı 5.54 TL’ye kadar indi. Motorine indirim yapılmazken (Eurodizel) litre fiyatı 5.74 TL seviyesinde kaldı. En son indirimle birlikte Ankara’da benzinin litre fiyatı 5.63 TL olurken, bir litre motorin 5.75 TL’den satılıyor. İzmir’deyse benzinin litre fiyatı 5.64 TL’den, motorininse 5.76 TL’den satılıyor.

HER DEPODA 8 TL FARK EDİYOR



Benzin ve motorin arasındaki litrede 20 kuruşluk fark yaklaşık 40 lt’lik bir depoda 8 TL’lik fiyat farkına neden oluyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) açıklamalarına göre akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

ÖNCE ZAM SONRA İNDİRİM



Benzine, uluslararası piyasada ton fiyatı 279 dolardan 289 dolara çıktığı için bugünden itibaren litre başına 7 kuruş zam bekleniyor. Bu artışla motorin ve benzin arasında fiyat farkının 12 kuruştan 5 kuruşa kadar ineceği tahmin ediliyor. Ayrıca petrol fiyatlarında devam eden düşüşün etkisiyle benzinin litre fiyatında 18 Mart gününden itibaren geçerli en az 6 kuruş, motorinde de 19 Mart tarihinden itibaren geçerli 20 kuruş düzeyinde indirim bekleniyor.

MOTORİNDE TÜKETİM YÜKSEK



Ülkemizde yılda yaklaşık 31 milyar litre olan akaryakıt tüketiminin, 28 milyar litre gibi büyük bir çoğunluğunu motorin oluşturuyor. Ağır ve hafif ticari araçlar, deniz araçları, iş makinelerinin tüketimi bu rakamda büyük rol oynuyor. Türkiye’de rafineriler iç pazardaki tüketim düşük olduğundan üretilen benzinin yaklaşık 4 milyar litrelik kısmını ihraç ediyor. Motorindeyse talep karşılanamadığından önemli bir kısmı ithal ediliyor.

LPG’NİN PAYI ARTIYOR



Benzinli motorların payının artmasının bir başka nedeni de LPG dönüşümüne uygun olmaları. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre 2010 yılında 2 milyon 900 bin olan LPG’li araç sayısı, 2019’un son aylarında iki kat artışla 5 milyonu geçti.

BENZİNLİ MOTORU SEVDİK



Pompa fiyatlarındaki avantajı dışında, son yıllarda daha da sıkılaşan emisyon kısıtlamalarıyla birlikte benzinli motorlar altın çağını yaşıyor. Türkiye’de otomobillerde ilk kez benzinli motorların payı dizeli geçti. Bu yılın iki ayında satılan toplam 59.746 otomobilin yüzde 43.45’i dizel, yüzde 47.18’i benzin motorlu oldu.

OTOGAZ PAZARI BÜYÜYOR



Ülkemizde fabrika çıkışlı LPG sunan Dacia ve Honda dışında, standart benzinli motora sahip otomobiller sonradan oto gaz sistemine dönüştürülüyor. Her yıl yaklaşık 150 bin adet benzinli otomobil LPG sistemine geçiş yapıp, Türkiye LPG dönüşüm pazarının büyüklüğü 500 milyon liraya ulaşıyor.