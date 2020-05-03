Avrupalıların alamadığını Türkler havada kaptı

SÜMER DEMİRCİLER



Koronavirüsün en çok vurduğu sektörlerin başında otomotiv ilk sıralarda geliyor. Dünya genelinde fabrikalar mart ayından itibaren birbiri ardına üretimi durdurunca, ortada satılacak pek bir otomobil kalmadı. Tüketicilerin ardından bayiler de evlerine kapanınca Avrupa otomobil satışları tarihinin en düşük seviyesine indi. Mart ayında Avrupa genelinde otomotiv satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 51.4 düşerek, 2 milyondan 998 bin adede geriledi.

AB PAZARI ÇÖKTÜ



Aynı dönemde ülkemizde ilk korona vakasının görüldüğü 11 Mart tarihine kadar fabrika ve bayiler son haftaya kadar açıktı. Avrupa’da satışlar dibe vururken bizde yüzde 1.8 artışla 51.500 araç satıldı. Avrupalı tüketiciler gibi bizim de büyük ölçüde evlerimize kapandığımız, fabrika ve bayilerin işlerini durdurduğu nisan ayı geride kaldı. İlk verilere göre, nisanda Avrupa’nın büyük pazarlarından Fransa’da satışlar yüzde 89 daralarak 21 bin adet oldu. İtalya’daysa yüzde 98 düşüşle 2 bin adet olarak gerçekleşti. Avrupa’nın diğer büyük pazarları Almanya, İngiltere ve İspanya’dan da benzer sonuçlar gelirken, Türkiye nisan ayı satışlarında sürpriz yapmaya hazırlanıyor.

Avrupa kotaları için ayrılan Peugeot 2008, avantajlı kampanyalarla Türkiye’ye getirilince kısa sürede satıldı. Modelin nisan ayında satış listesinin en üstlerinde yer alması bekleniyor.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, “Tüm bayi teşkilatımız yoğun bir çaba harcadı. Getirebildiğimiz tüm araçları sattık” açıklaması yaptı.

TÜRKLER ŞAŞIRTIYOR

Avrupa’ya kıyasla ülkemiz satışlarında astronomik düşüşler yaşanmamasının çok sayıda nedeni bulunuyor. İster son 10 yılın ortalaması, ister bir önceki yılın aynı dönemi isterse son ayın satışlarıyla kıyaslansın 25 bin adetlik satışın en büyük nedeni tüketici eğilimleri oluşturuyor. Bayiler kapılarını kapatsa da online satış yöntemlerini devreye sokması, markaların başarılı ve avantajlı kampanyaları, uygun faiz oranları ve kredi musluklarının kapanmamasının olumlu etkisiyle satışların tümüyle çökmediği ortaya çıkıyor.

ARAÇ BULAN, KAMPANYA YAPAN SATIŞINI ARTIRDI



Nisan ayındaki bir başka gelişmeyse, yılın ilk çeyreğinde yaşanan araç tedarik sorununu çözen markaların kazançlı çıkması oldu. Çöken Avrupa pazarlarında satılmak için ayrılan araçları almayı başaran markalardan Peugeot bayilerinde ay boyunca önemli bir hareketlilik yaşandı. Çok talep gören SUV modeli yeni 2008 için, “Şimdi Al Temmuz’da Öde” kampanyası başlatan markanın satış listesinin en üstlerine tırmandığı konuşuluyor. Tüm bayi teşkilatıyla, günde 12 saat mesai yapıp, çok hızlı karar alarak araçları getirdiklerini vurgulayan Peugeot Genel Müdürü İbrahim Anaç, “Tüm araçları sattık ancak adet belirtmek için ODD’nin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olur” diye konuştu.

AVRUPA’DAN DAHA ÇOK ARAÇ GELECEK



Önümüzdeki süreçte de Avrupa pazarındaki talep düşüklüğü nedeniyle satılmayan çok sayıdaki aracın ülkemiz pazarında müşteri araması bekleniyor. Özellikle ülkemiz pazarında talep gören markaların birçok modelinin, avantajlı fiyat ve yeni kampanyalarla satışa sunulması planlanıyor.

YENİ REKOR BEKLENİYOR



Nisan ayı satış verilerini resmi olarak Otomotiv Distribütörler Derneği (ODD) 6 Mayıs Çarşamba günü açıklayacak. Ancak şimdiden nisan ayında satışların 25 bin adetin üstünde gerçekleştiği konuşuluyor. Tahminler doğru çıkarsa 25 bin adetlik nisan satışıyla ülkemizin Avrupa’da ilk üçe girmesi bekleniyor.