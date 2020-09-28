Araç bulabilseydik 60 binleri geçerdik

Toyota'nın ilk kez 1968 yılında yollara çıkan efsanevi pick-up modeli Hilux, dünya çapında 20 milyon adetten fazla satışla kırılması güç bir rekoru da elinde bulunduruyor. Türkiye pazarında da toplam 52 bin adet satılan Hilux, geçirdiği kapsamlı yenilenme operasyonu sonrasında bu iddiasını daha da yukarılara taşımayı planlıyor.

DÖRT BİN SATIŞ HEDEFİ



Yeni Hilux’ın tanıtımında konuşan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, pick-up sınıfının çok rekabetçi olduğunu belirtip, “Avrupa’daki emisyon normlarına uyan Hilux ile bugüne kadar 52.155 adetlik satış gerçekleştirdik. Yeni Hilux için 2020 sonuna kadar 1000’e yakın, 2021’deyse 3.500-4.000 adetlik satış hedefimiz bulunuyor. Hafif ticari araçta Hilux ile yer alırken, gelecek yıl da CDV modelimiz olan Proace City’nin ürün gamımıza katılmasıyla hafif ticari araç pazarında iddiamızı güçlü bir şekilde ortaya koyacağız” açıklaması yaptı.

TALEP 2021’E SARKAR



Tüketici taleplerindeki yükselişin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde de devam etmesini beklediklerini söyleyen Bozkurt, “Yılsonunda toplam pazarın 730-750 bin arasında gerçekleşmesin bekliyoruz. Toyota Türkiye olarak bu yıl 42 bin adetlik satışa ulaşmayı planlıyoruz. Ancak istediğimiz kadar araç bulamadık, alabilseydik 60 bin adetlik satışı zorlardık. Filo talepleri için de önümüzdeki yıl karşılamak üzere şimdiden 6-7 bin adetlik bağlantı yaptık” dedi.

SUV MODELLERİ KISKANDIRIYOR



Sınıfının en iddialı araçlarından olan Hilux’ta ön tampon, ön ızgara, LED farlar yeniden tasarlandı ve LED ön sis farlar da aracı daha şık hale getirdi. Hilux’ın tüm versiyonlarında 2.4 lt 150 beygirlik dizel motor bulunuyor, otomatik şanzıman ve 4x4 çekiş sistemi de alınabiliyor. 252 bin TL’den başlayan fiyatlar en üst versiyon olan Invincible (yenilmez) 319 bin TL’ye kadar yükseliyor.