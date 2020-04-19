7 marka daha zorunlu koronavirüs tatilini bitiriyor

Pandemiyle birlikte mart ayının ortasında duran otomotivde çarklar yeniden dönmeye başlıyor. Anadolu Isuzu, 14 Nisan’da üretime ilk başlayan firma oldu. Merceses-Benz Türk, bugünden itibaren Hoşdere ve 24 Nisan’da Aksaray’da faaliyetlerine tekrar başlıyor. Aynı şekilde Honda Türkiye de bugünden itibaren Kocaeli Şekerpınar’daki fabrikasında üretime başlıyor. Hyundai Assan da yapılan son açıklamada, İzmit’teki fabrikasında üretim faaliyetlerinin bu gün başlayacağı duyurdu. Otokar, Türk Traktör ve Karsan Otomotiv de bugün itibarıyla üretime kısmi olarak başlanmasına karar verildiğini duyurdu. Ford Otosan fabrikalarında üretime başlama tarihi olarak 27 Nisan açıklandı. MAN Türkiye’nin de nisan ayı içerisinde üretime başlayabileceği tahmin ediliyor.

TÜM MARKALAR SIRA BEKLİYOR



Tofaş ve Toyota yeniden üretime başlama süresini mayıs ayının ilk haftası olarak açıkladı. Renault ise 26 Mart tarihinden itibaren üretime kademeli olarak ara verdi. Ancak üretimin ne zaman başlayacağına ilişkin kesin bir tarih henüz paylaşılmadı. Avrupa’daki otomotiv markaları da bu ayın sonundan itibaren üretime başlamaya hazırlanıyor.