7 kişilik yeni modelle liderlik hedefliyor

SÜMER DEMİRCİLER

Günümüzün en popüler araç sınıflarından SUV’lar da artık kendi aralarında farklılaşıyor. Alman üretici Mercedes-Benz’in sınıfında ilk 7 kişilik oturma düzeni sunan SUV modeli GLB, markanın lüks aile araçlarındaki yeni kozu olmaya aday. Avrupa ile aynı anda Türkiye’de de satışa sunulan model, markanın ülkemizde düzenlediği ilk dijital basın tanıtımı sonrasına bayilerdeki yerini aldı.

A SERİSİ İLE KARDEŞ

Markanın lük SUV’ları GLA ve GLC arasına konumlanan yeni modeli GLB, A Serisi’yle aynı platformu paylaşıyor. GL ailesinin en yeni üyesi ülkemize 163 beygir gücünde, 1.3 lt turbo benzinli motor ve 7G-DCT otomatik şanzımanla ithal ediliyor. Fiyatı 406 bin TL’den başlayan otomobilin, AMG donanım paketindeki fiyatı 446 bin 600 TL7ye çıkıyor. Otomobilde üçüncü koltuk sırası, 16 bin TL ekstra ödemeyle satın alınabiliyor.

GENİŞ BAGAJ HACMİ



Toplam uzunluğu 4.634 mm, genişliği 1.834 mm ve yüksekliği 1.658 mm olan yeni GLB, 2.829 mm ile diğer kompakt Mercedes modellerinden tam 10 cm daha fazla aks mesafesine sahip. Beş koltuklu kullanımda 570 litre bagaj hacmi sunan otomobil, arka koltukların katlanmasıyla 1.805 litreye kadar alan sunuyor. EASY-ENTRY kolay giriş sistemi sayesinde arka kapılardan üçüncü koltuk sırasına rahatlıkla erişim sağlanıyor. Mercedes’in Meksika fabrikasında üretilen GLB’nin dört tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC’e sahip versiyonu şu anda ithal edilmiyor.

‘MODEL ATAĞINI ÇEŞİTLENDİRDİK’



Yeni GLB ile liderlik hedeflediklerini vurgulayan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “Premium kompakt sınıfta sunduğumuz çeşitliliği yeni GLB ile daha da genişletiyoruz. A Serisi Hatchback ile başlattığımız yeni model atağımızı, yeni B Serisi, CLA ve A Serisi Sedan ile çeşitlendirdik. Yeni GLB’nin dijital lansmanıyla bu seriye bir premium kompakt SUV daha ekleyerek, özellikle kalabalık ailelere uygun bir alternatif sunuyoruz. Model atağımızdaki bir sonraki aşamamız diğer kompakt SUV modelimiz yeni GLA olacak” dedi. Bekdikhan, yıl sonuna kadar 775 adet, 2021’deyse 2.500 adet GLB satışı yapıp, yüzde 8-10 pazar payına ulaşıp, kompakt sınıfta liderlik hedeflediklerini açıkladı.

RADARLARI 500 METREYİ TARIYOR



Gelişmiş otonom sürüş özellikleriyle donatılan GLB, lüks kardeşleri gibi ileri teknoloji özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Gelişmiş radar ve kameralarla donatılan GLB, sürüş yönünü 500 metreye kadar görebiliyor ve belirli sürüş koşullarında kısmen otonom bir sürüş sağlıyor. Örneğin harita ve navigasyon verilerini kullanan DISTRONIC, Aktif Takip Yardımcısı rota bazlı hız uyarlaması yaparak viraj veya kavşaklara yaklaşırken aracı yavaşlatıyor. Bunun yanında standart Aktif Şerit Takip Yardımcısı ve Aktif Park Yardımcısı da günlük hayatı kolaylaştırıyor ve sürüş güvenliğini tesis etme noktasında sürücüye yardımcı oluyor. Yeni modelde “Hey Mercedes” komutuyla etkinleşen akıllı sesli komut sistemi de yer alıyor.