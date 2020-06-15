'5 yılda 50 bin ikinci el oto satacak'

Kurumsal ikinci el otomobil ticareti yapan firma sayısı artıyor. Sektörün tecrübeli yöneticileri tarafından kurulan 2plan, Türkiye çapındaki yapılanmasıyla bu alandaki rekabete katılmaya hazırlanıyor. İkinci el araç pazarında binlerce küçük galerinin bulunduğunu belirten 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, “Bugün Türkiye’de ikinci el araç pazarında yılda yaklaşık 7.5 milyon adet araç el değiştiriyor.

HİZMETLER TEK ÇATIDA



Biz 2plan olarak bu pazarda büyük oyuncu olma hedefiyle yola çıktık. İkinci el pazarında 20-25 yıllık deneyime sahip yöneticilerden oluşan bir ekibiz ve burada farklı farklı sorunlar yaşandığını biliyoruz. Kurmuş olduğumuz 2plan iş modeli ile değer zincirindeki tüm süreçlerin işleyişini kolaylaştıracağız. İkinci eldeki araç tedariğinden son kullanıcıya giden yolda 2plan olarak birçok farklı hizmet kalemini tek çatı altında topladık” dedi.

100’ÜN ÜZERİNDE BAYİLİK VERECEK



Ülgür, “Bugün itibarıyla 8 bayimizle el sıkıştık ve halen 12’si deneme sürecinde. Sözleşme imzaladığımız bayi sayımızı yılsonuna kadar 15’e çıkartacağız ve 2024 yılında, Türkiye’nin dört bir yanında 100’ün üzerinde bayi adedine ulaşmış olacağız. Yapılanmamız doğrultusundaysa 5 yıl içerisinde yıllık 50 bin adetlik satış gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” açıklaması yaptı.