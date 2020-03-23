4 fabrika tatilde! Koronavirüs otoda çarkları durduruyor

SÜMER DEMİRCİLER



Önce Çin, sonra Avrupa, ardından da ülkemizde de etkisini yükselten koronavirüs (Covid-19) otomotivde üretime büyük darbe vuruyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak adlandırdığı koronavirüs etkisiyle Avrupa, ABD ve Çin’de üretim yapan otomobil fabrikası neredeyse kalmazken bizde de bantlar birbiri ardına duruyor.

4 FABRİKA ARA VERDİ

Salgının daha fazla yayılmasının önüne geçip, çalışanları da korumak isteyen üreticilerden öncelikle Ford Otosan üretime ara verdiğini açıkladı. Gölcük ve Eskişehir fabrikalarında üretimi durduran markayı Honda ve Toyota takip etti. Ardından da Temsa, Mercedes Benz-Türk, Hoşdere ve Aksaray fabrikalarında üretime iki hafta ara verdiğini açıkladı. Tofaş ve Renault Bursa fabrikalarında üretimse, üretim hızı düşürülerek devam ediyor. İki haftalık tatilinin uzaması ve diğer fabrikaların da önümüzdeki haftalarda ara vermesi bekleniyor.Ana ve yan sanayi dışında otomotivde satış ağı da önlemlerini alıyor. Neredeyse tüm markaların birçok bölümü evden çalışmayı devreye aldı. Toyota, çalışanların ve müşterilerin sağlığını en üst düzeyde korumak amacıyla “randevulu çalışma sistemine” geçti. Toyota’nın ülke çapındaki 59 bayisinde showroom ve servis kabul alanlarına aynı anda en fazla 2 müşteri kabul edilecek ve müşteriler arasında en az 1 metrelik mesafe bırakılıyor.

Toplam yılık üretim kapasitesi 2 milyon adet seviyesine ulaşan otomotivde ana sektördeki çalışan sayısı 50 bin kişiye ulaşıyor. Yan sanayi, tedarik firmaları, yetkili satıcılarla birlikte otomotivde çalışan personel sayısı 500 bin kişiye yükseliyor.

FARKINDALIK YÜKSEK

“İhracatının yüzde 80’den fazlasını AB ülkelerine gerçekleştiren otomotiv sanayimiz, ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada üretimde ciddi aksaklık ve kayıplar yaşamaya başladı” açıklaması yapan OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, “Önceliğimiz çalışma arkadaşlarımızın en düşük risk seviyesinde çalışmalarını sağlamak. Tüm şirketlerimiz Covid-19 konusunda en yüksek seviyede bilgi ve farkındalıkla bu süreci başından beri örnek şekilde yönetiyorlar” diye konuştu.

YAN SANAYİ 2 HAFTA TATİL



Türkiye’de 400’ü aşkın üyesi olan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, Avrupa otomotiv pazarındaki düşüşün mart ayında daha da artacağını vurgulayıp, “Üyelerimizin yüzde 80’i bu ayın son haftasında üretimi azaltacak. Yüzde 15’i 20 Mart’tan itibaren 2 haftalığına kapatma kararı aldı. Üyelerimizin yüzde 5’i üretim yapmaya devam ediyor” dedi.

EN FAZLA İKİ MÜŞTERİ ALIYOR



Ana ve yan sanayi dışında otomotivde satış ağı da önlemlerini alıyor. Neredeyse tüm markaların birçok bölümü evden çalışmayı devreye aldı. Toyota, çalışanların ve müşterilerin sağlığını en üst düzeyde korumak amacıyla “randevulu çalışma sistemine” geçti. Toyota’nın ülke çapındaki 59 bayisinde showroom ve servis kabul alanlarına aynı anda en fazla 2 müşteri kabul edilecek ve müşteriler arasında en az 1 metrelik mesafe bırakılıyor.