2021'de satışlar bu yılı geçecek

Peugeot Türkiye’nin satış şampiyonu SUV modelleri 3008 ve 5008’in yenilenmiş versiyonları bayilerdeki yerini aldı. Yeni Peugeot 3008 ve 5008’in tanıtımında konuşan Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, “2021’de 2020’nin üzerinde bir toplam pazar öngörüyoruz. İlk çeyrek biraz yavaş başlayacaktır diye düşünüyoruz ama sonra pazarın biraz daha ivmeleneceğini öngörüyoruz. Fakat tabii bu varsayım altında birçok parametre var” diye konuştu.

37 BİN SATIŞ YAPTI

İbrahim Anaç, Peugeot’nun Türkiye’de de büyümeye devam ettiğini, bu yıl şimdiye kadar 37 bin araç sattıklarını ve yüzde 5,5’lik pazar payına ulaştıklarını aktardı. Hafif ticari araç tarafındaysa araç tedarikine ilişkin sıkıntılar nedeniyle bir miktar gerileme yaşandığını belirten Anaç, Türkiye otomotiv pazarıyla ilgili şunları kaydetti, “Pazarla ilgili biz yine iyimserliğimizi devam ettiriyoruz. 2021 yılında 2020’nin üzerinde bir pazar olacağı öngörümüz var, planlarımızı da bu öngörü üzerine yapıyoruz. Pazardaki dördüncü marka olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

ELEKTRİK SİNYALİ

Anaç, elektrikli araçla ilgili de çalışmaları olduğunu ve 2021 yılı için “sürprizler” olabileceğini aktardı. Son dönemde otomotiv pazarındaki arz sıkıntısına değinen Anaç, “Araç bulunurluğu sorunu açıkçası kasımda biraz da talebin yavaşlaması nedeniyle ekim ayında yaşadığımız dönem gibi değil. Bizdeki stok tükenmek üzere, bayilerin de az stoku kaldı. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta itibariyle de diğer araçlar erimeye başlayacak” dedi.

ÖTV BÜYÜK ETKEN

Pazarın yapısını etkileyen en büyük etmenin ÖTV olduğunun altını çizen Anaç, “ÖTV dilimleri fiyatları, dolayısıyla da müşteri taleplerini etkiliyor. Bu da sınıf geçişlerine neden oluyor. Bu açıdan biz en şanslı markayız. Çünkü bizim B SUV’da 2008, C SUV’da 3008 ve D SUV’da 5008 modelimiz var” dedi.

İbrahim Anaç, “2021 yılında 14 bin adet 3008 satmayı planlıyoruz. 2008’in ise bu rakamın üzerinde olacağını öngörüyoruz. Yani 2021’de daha fazla 2008 satmayı öngörüyoruz” diye konuştu.

395.500 TL’DEN BAŞLIYOR



Peugeot Türkiye kampanyalı fiyatlara ek olarak 3008’de 7.500 TL, 5008’de ise 12.500 TL tanıtım desteği verdiğini kasım ayı sonunda duyurmuştu. Aralık ayında da bu kampanyayı devam ettiren firma, başlangıç fiyatlarını yeni 3008’de 395.500, yeni 5008’de ise 462.500 TL olarak açıkladı. 1.2 lt 130 beygir, 1.6 lt 180 beygir benzinli ve 1,5 lt 130 beygir dizel motor seçenekleri bulunan araçlarda EAT8 tam otomatik şanzıman da satın alınabiliyor.