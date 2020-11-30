2021 için şimdiden 28 bin sipariş aldı

Pandemi tüm dünyada tüketici davranışlarında büyük değişiklikler yapmaya devam ediyor. Üretimde çarkların kontrollü olarak dönmesine rağmen, her geçen gün salgının olumsuz etkileri daha çok hissedilirken, tüketici talepleri de yükseliyor. Yılın bitimine bir ay kalmasına rağmen, tüketicilerin alım iştahının devam ettiğini vurgulayan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO’su Ali Haydar Bozkurt “Tedarik ile ilgili yeni bir sorun yaşanmazsa toplam pazar 2020 sonunda 800-900 bin adetlere bile ulaşabilir. Bu potansiyeli görüyoruz ancak üretimin sekteye uğramaması ve tedarikin aksamaması gerekir” açıklaması yaptı.

DİZELİN PAYI GERİLİYOR



Kendilerinin de gelecek yıl için 28 bin adet sipariş aldıklarına dikkat çeken Bozkurt “Ancak üretimde pandeminin seyri önem taşıyor. Üretimin yeniden durmasıyla ilgili endişeleri ne yazık ki halen taşıyoruz. Tedarikte bir parça bile otomotiv sisteminin devamlılığı için hayati önemde” dedi. Bozkurt “Son verilere göre Avrupa tarihinde ilk kez hibrit, şarjlı hibrit ve elektrik motorlu araç satışları dizeli geçmiş durumda. Avrupa’da dizelin payı yüzde 27’ye gerilerken, ülkemizde bu oran yüzde 75’lerden yüzde 40’lara indi. Binek otomobilde dizel motorlu araç sunmama kararı alan Toyota, artık pozitif ayrışmaya başlayan bir marka konumunda” diye konuştu.

PAZAR PAYIMIZ ARTAR



Bozkurt, “Toyota olarak önümüzdeki süreçte ülkemizde sunulacak araçların Avrupa emisyon normlarına uygun olması nedeniyle avantajlı bir konumda olacağız. Bunu destekleyecek veriler de elimizde. Gelecek sene için bugünden sadece filo için 28 bin sipariş aldık. İşte bu nedenle gelecek yıl düşmesini beklediğimiz pazara rağmen Toyota olarak pazar payımızı artıracağımızı ve daha fazla araç satacağımızı öngörüyorum. Gelecek yıl satışlarımız arasında hibrit modellerimiz de çok önemli bir yer tutacaktır” dedi. Bozkurt “Önümüzdeki süreç hibritle ilgili farklı bir uygulama, açıklanacak herhangi bir teşvik söz konusu olursa o zaman hibrit modellerin satışları da hızlanacaktır” diye konuştu.

YENİLENEN TOYOTA YARİS BAYİLERDE



Tümüyle yenilenip B sınıfındaki rekabete katılan Toyota Yaris, ülkemiz pazarındaki yerini aldı. 1.5 litre hibrit (116 beygir) ve 1.5 litre benzinli (125 beygir) motor seçenekleri bulunan otomobil, yüksek donanım seviyesiyle de dikkat çekiyor. Yeni Yaris benzinli 209 bin 100 TL’den, Yaris Hybrid 299 bin 200 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Otomobilde 6 ileri manuel şanzıman veya W-CVT şanzıman tercih edilebililiyor.