Kansere karşı savaşçı! Zerdeçalı böyle tüketirseniz...

Birçok kronik hastalığa karşı koruyucu ve destek tedavisi olarak kullanılan zerdeçalın hangi hastalıklara faydalı olduğunu aktaran Aile Hekimi ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, “Mide koruyucu, gaz giderici, safra üretimini ve atılımını artırıcı etkisi olan zerdeçalın karaciğer koruyucu etkisi de vardır. Diyabet hastalarında insülin gibi davranarak kan şekerinin normal sınırlarda kalmasını sağlıyor. Yapılan araştırmalarda antioksidan ve antiinflamatuar özelliğinden dolayı damarda kireçlenme ve plak oluşumu engelleyerek kalp krizi ve inme riskini azalttığı gösterilen zerdeçal, yüksek kan basıncını düşürerek de hipertansiyonda önemli bir destek tedavisidir. Yine kötü kolesterol olarak bilinen LDL kollesterolü azaltarak da kollesterol seviyesinin dengelenmesini sağlar” dedi.

TAM BİR KANSER SAVAŞÇISI

Zerdeçal içerdiği curcumin sayesinde kansere karşı önlem ve tedavide yardımcı olduğunu gösteren çalışmalardan bahseden Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, “Lösemi, lenfoma, gastrointestinal sistemi kanserleri, prostat kanseri, meme kanseri, over kanseri, baş-boyun kanseri, akciğer kanseri, melanom, nörolojik kanserleri önleyici özelliği bulunuyor. Alzheimer, Parkinson, multiple skleroz, katarakt, depresyon, hafızayı kuvvetlendirme, eklem iltihapları, eklem ağrıları, immün sistemin kuvvetlendirici ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu etkisi de vardır” dedi.

ÇAYA EKLEYİP TÜKETEBİLİRSİNİZ

Zerdeçalı nasıl kullanmamız gerektiğini anlatan Koran, “Zerdeçalı yemeklerde karabiber ile birlikte tüketmek baharatın emilimini 20 kat kadar artırıyor. Özellikle de yağlı yemeklerin içine bir tutam atıldığında yağ ile etkileşime girerek maksimum fayda sağlıyor. Taze olarak günlük bir çay kaşığı zerdeçal tüketmek, birçok hastalığa deva olan baharatın tüm faydalarından yararlanmamız için yeterlidir. Zerdeçalı isteğe bağlı olarak toz halinde salatalarınıza ve içeceklerinize eklenebilir” dedi.