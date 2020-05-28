Zerdeçal zayıflatır mı? Zerdeçal çayı nasıl yapılır?

Faydaları saymakla bitmeyen zerdeçalın zayıflamaya etkisi merak ediliyor. Genellikle yemeklerde baharat olarak kullanılan zerdeçalın çayı da yapılıyor. Günde bir kez tüketimi bağışıklık sistemi için oldukça güçlendirici etkiye sahip olan bu bitkinin faydalarını saymakla bitmiyor. Özellikle akciğere ve bağışıklık sisteminin dengelenmesine önemli bir fayda sağlıyor. Peki, zerdeçal zayıflatır mı? Zerdeçal neye iyi gelir? Hazmı kolaylaştırıcı etkisine sahip olduğu için zerdeçal, kilo vermeye yardımcı olur. Metabolizmayı hızlandıran bu şifalı bitki, iltihaplanmaya karşı son derece etkilidir.

ZERDEÇAL ÇAYI NASIL YAPILIR?

Bitki çayları birçok kişi tarafından seviliyor. Özellikle diyet yapanların vazgeçilmez içecekleri arasında yer alıyor. Zerdeçal çayı da bunlardan biridir.

ZERDEÇAL ÇAYI İÇİN MALZEMELER

2 çay kaşığı öğütülmüş toz zerdeçal

2 su bardağı içme suyu

1 çay kaşığı zencefil

İsteğe göre bal ve limon suyu

ZERDEÇAL ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Bir demlikte önce suyu kaynatın.

Su kaynadıktan sonra içine sırasıyla toz zerdeçalı ve zencefili ekleyin.

10 dakika demlenmesini bekleyin.

Demlendikten sonra çayı bir süzgeç yardımıyla bardağa alın.

Tadından hoşlanmazsanız içine bal ve limon da ekleyebilirsiniz.