Yüze göre kaş modeli nasıl olmalıdır?

Kaş trendi yıllara göre değişiyor. 80’li yıllarda ince kaşlar moda olurken şimdi doğallığın göstergesi olan kalın kaşlar moda. Peki, yüze göre kaş modeli nasıl seçilmelidir? Kaş alırken nelere dikkat edilmelidir? Kullanılan boyalardan kaş alma aracına kadar her şey kaş bakımını etkiliyor. ALEM Dergisinde Lara Mutlu’nun Esmeray Yıldırım'la gerçekleştirdiği röportaja göre stres kaşların dökülmesine neden oluyor. İşte kaş konusunda merak edilenler…

1. Yüze en önemli ifadeyi kaş veriyor ama buna rağmen kaş trendleri daima değişiyor. Mesela eski fotoğraflarıma baktığımda incecik ve kalkık kaşlarım var üstelik bayağı korkunç görünüyorlar. Şimdi ise uzun zamandır kalın kaşlar revaçta. Herkes kaşlarını kalınlaştırmak için ekstra çaba harcıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Kaş modellerinin belirli bir trendi olmalı mı?

Eski dönemlerde mesela 70’li, 80’li yıllarda Gülşen Bubikoğlu, Filiz Akın gibi dönemin yıldızlarının kaşları çok ince. Aslında bu da demek oluyor ki, o dönemlerde ince kaş algı olarak çok daha iyi gözüküyormuş. Dönem dönem tabii ki, gerek tarzımız gerek kaşlarımız değişebilir. Şu an ki döneme baktığımızda da doğal kaşa dönüş var. Özellikle daha doğal daha salaş duran kaşlar tercih ediliyor. Kaş trendlerinin değişmesiyle ilgili fikrim; kendi yüz şeklinize yakışan kaşı temel oluşturursanız dönem dönem inceltebilir ya da kalınlaştırabilirsiniz. Böylece hem trendlere uymuş hem de size yakışan kaşı kullanmış olursunuz.

2. Kendimize yakışan en iyi kaş modelini nasıl bulabiliriz?

Kaş bizim yüzümüzdeki tüm ifadeyi gösteren bölgemizdir, kendimizi ifade edebilmenin en önemli unsurlarından biridir. Dolayısıyla kaşları şekillendirirken yüz hattınızı düşünerek hareket etmelisiniz. Doğru kaş stiline; kişinin mimiklerine, kaş yapısına göre karar veriyorum. Kaş şekillendirmede en önemli unsur gözlerimiz, bakış noktamız ve yüz hatlarımızdır.

3. Kaş aldırırken nelere özen göstermek gerekiyor? Kaşlar kesilmeli mi? Ne ile kaş almak lazım? Pek çok yöntem var: İp, ustura, jilet, cımbız...

Kaş alırken özen göstermemiz gereken en önemli şey; iki-üç günde bir kaşlarımızı almak yerine iki haftalık periyodlarla almamız gerektiğidir. Evde kaşlarımızı alıyorsak bir adet makas ve cımbız yeterli olacaktır. İp kullanılabiliyorsanız ip ile de alınabilir. Evde ustura kullanımını tavsiye etmiyorum çünkü uzmanlık gerektiren bir alan.

4. Stres çoğu zaman kaşların dökülmesine ve aralarda boşluklar olmasına neden oluyor. Bu durumu engellenmek için neler yapılabilir?

Kaşlarımız çok çeşitli sebeplerden dökülebilir. Baş faktörler arasında; stres, vitamin eksikliği, kıl kökünü etkileyen cilt hastalıkları, tiroid bezinin az çalışması, D ve B vitamini eksiklikleri sayılabilir. Sürekli aynı bölgeden almakta kaşların zamanla çıkmamasına neden olur. Çok mecbur kalmadıkça kaşlarınızı boyamayın çünkü dökülmelere sebebiyet verebilirsiniz. Stresten dökülmüş kaşlar mezoterapi ve canlandırıcı bakımlarla tekrar yerine gelebilir.

5. Kaş ve kirpiklere yağlarla nasıl bir bakım uygulanmalı sizce? Piyasada birçok yağ var. Aralarında tavsiye ettiğiniz var mı?

Ben yıllardır kendim deneyimlediğim ve kendi karışımım olan ürünleri kullanıyorum. Stresten dökülen veya tembelleşmiş kaşlara birçok serum, kaş yağları öneriyorum. Kan dolaşımı için de yine kendi markam olan roller’ı bir kür olarak güvenle tavsiye edebilirim.

6. Kaş jelleri ve boyaları nasıl kullanılmalı?

Jel veya boya uygulamalarının özel günler dışında kullanılmamasını öneriyorum. Geçici kök boya uygulamalarını daha uygun buluyorum. Üstelik hem kaşa zarar vermeyen hem de destekleyici özellikleri olduğu için. Mümkün olduğunca gözeneklerimizi kapatmamamız gerekiyor.

7. İdeal kaş modeli nasıl olmalı?

Yüzümüze, bakışlarımıza ve ifademize uygun kaş bizim için en idealidir. Bir bütün olarak saçımız, kaşımız ve makyajımız uyum içinde olmalıdır. Kaşlarınızın en doğru tasarıma sahip olabilmesi için; gözlerin yüzdeki konumu, iki göz arasındaki mesafe, kaş ve gözler arasındaki uzunluk, göz kapağının yapısı, kaşların kalınlığı gibi pek çok unsur hakkında fikir sahibi olmanız önemli. Yüz şeklini meydana getiren tüm unsurlar, en doğru kaş formunu belirlemeyi sağlayacaktır. Bu sebeple, kaşlarınızın nasıl konumlandırılması gerektiğine karar verebilmek için bu konuda uzman kişilerden destek almakta yarar var.