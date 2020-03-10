Yumurta nasıl seçilir? Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır?

Yumurta, sağlık için besin değeri yüksek gıdalar arasında yer alıyor. Kahvaltıda, emekte ve ara öğünlerde tüketilen yumurta en güçlü proteinlerden biridir. Peki, tükettiğimiz yumurtalar organik mi? Organik yumurtayı nasıl anlarım? Yumurta nasıl seçilir? bütün bu soruların cevabı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor.

Doktorum Yanımda programında besinlerin organik olmasına ilişkin konuşan Onkoloji Uzmanı Doç Dr. Yavuz Dizdar, yumurtanın taze olup olmadığının anlaşılmasının zor olduğunu belirtiyor. Halk arasında "yumurtanın kabuğu kalınsa organiktir" algısının yanlış olduğunu belirten Dizdar, yumurtanın taze olup olmadığını anlamanın kesin çözümünün tadına bakmak olduğunu söyledi. Yumurta alırken tazeliğini anlamanın diğer yolunun da parlaklığı olduğunu söyleyen Yavuz Dizdar, "Eğer cildi doğal olmayan yolla bir yağla yağlanmadıysa, yumurta parlaksa tazedir. Dokunup hissedebilirsiniz. Elldeğinizde klora bağlı pütürler var. Eğer bu pütürler yoksa yumurta yıkanmıştır. Yumurtanın kabuğu geçirgendir. Bu yüzden yıkanmaz. Yıkadığınız anda içinde aktivite başlar. Bu yüzden yıkayıp dolaba koymak doğru değildir." ifadelerini kullandı.

YUMURTANIN FAYDALARI

Günlük 1 yumurta protein ihtiyacının yüzde 12-14’ünü oluşturmaktadır ve bünyesinde amino asitler de bulundurmaktadır. Vitaminlere gelince; A, D, E, B3, B12, folik asit ve kolin aittir. Ayrıca iyot, çinko, kalsiyum, magnezyum, demir ve fosfor gibi mineraller bakımından zengindir. Tavuk yumurtasının bünyesinde selenyum antioksidanı da vardır. Yumurtanın faydaları arasında en çok tartışılan konulardan birisi yer alıyor. İyi kolesterolü yükselttiği belirlenen yumurta inme, kalp hastalığı gibi sağlık sorunlarına karşı önleyici bir etki oluşturuyor.

