Işıltılı bir cilt için 'Yumurta akı maskesi' tarifi

Yumurta akı içerisinde bulunan mineraller sayesinde cildi besler. Saç derisinde, yüzde ve vücutta kullanılan yumurta akı maskesi, protein açısından zengin olduğu için işe yarar en popular maskelerdendir. İçeriği sayesinde cildin kendini yenileme süresini hızlandırır. Cildin kalitesini arttıran “yumurta akı maskesi nedir nasıl yapılır?” sorusunun cevabı haberimizde…

YUMURTA AKI CİLT BEYAZLATMA

Yumurta akı maskesi nasıl yapılır? Bu cilt hafifletici yumurta akı yüz maskesiyle kendinizi şımartın. Cilt aydınlatma etkisi yanında akne ve sivilce için de kullanabilirsiniz.

Yumurta akı cilt beyazlatma maskesi malzemeleri:

1 çay kaşığı portakal suyu

1 yumurta beyazı

1 tatlı kaşığı zerdeçal tozu

YUMURTA AKI CİLT BEYAZLATMA MASKESİ TARİFİ

Yumurta akı ile yüz maskesi nasıl yapılır? Yumurta beyazını ve portakal suyunu küçük bir karıştırma kabına koyun ve köpürene kadar karıştırın. Zerdeçal tozu ilave edin ve iyice karıştırın. Parmaklarınızla karışımı yüzünüze uygulayın ve cildinize derinlemesine etki etmesi için dairesel bir hareketle masaj yapın. Yerçekiminin maskeyi aşağı çekmesini önlemek için yatarken 15 dakika boyunca açık tutun.

Zaman dolduğunda, kurutulmuş maskeyi hafifçe yüzünüzden yıkayın ve nemlendirici uygulayın. Mükemmel bir doğal nemlendirici 3-4 damla zeytinyağıdır.

Zerdeçalın sarımsı lekelerinin zerrecik halinde olmasını önlemek için elbiselerinizin üzerine eski bir tişört giyin. Bu yumurta beyazı maske oldukça çabuk kuruyabilir, bu nedenle yıkandıktan sonra cildinize zeytinyağı uygulamak en iyisidir.

Yumurta akı cilt beyazlatma maskesi açıkken konuşmaya veya gülümsemeye çalışmayın çünkü sıkı cildi gerdirmek kırışıklara neden olabilir.

YUMURTA AKI MASKESİ NASIL VE NE SIKLIKLA UYGULANIR?

- Temiz ve kuru yüz ve boyun bölgesine hafif masajlar yaparak karışımı iyice sürün.

- Yalnız göz ve dudak çevresine sürmemeye dikkat etmelisiniz.

- Maskeyi 15 dakika kadar cildinize bıraktıktan sonra bol suyla yüzünüzü yıkayın.

- Bu maske cildi kurutabildiğinden uygulama bittikten sonra nemlendirici sürebilirsiniz.

- Yumurta akı maskesini haftada bir kez uygulayabilirsiniz

Önemli not: Her ne kadar yumurta akı maskesinin içindeki tüm malzemeler doğal olsa da özellikle kuru, hassas ve alerjik ciltlere sahip olanlar bu maskeyi kullanmaya başlamadan önce mutlaka doktorlarına danışmalılar.

YUMURTA AKI MASKESİNİN FAYDALARI

Yüksek protein ve lizozim gibi doğal biyoenzimler içeren yumurta akı maskesinin faydalarını şu şekilde saymak mümkün:

Hücre çoğalma hızını artıran yumurta akı gözenekleri sıkılaştırır; kırışıklık ve yaşlanma etkilerini yok eder.

Doğal olarak cildi kurutan yumurta akı özellikle yağlı cilde sahip olanların sıklıkla karşılaştığı sivilce, akne ve siyah nokta gibi sorunlara çözüm olur.

İçerdiği doğal biyoenzimler sayesinde ciltteki kir ve yağ birikimlerini gidererek cildi derinlemesine temizler, sağlıklı ve ipeksi bir görünüşe kavuşmasını sağlar.

Ayrıca cildi beyazlatarak cilt lekelerini ortadan kaldırır.

YUMURTA AKI MASKESİ NASIL YAPILIR?

Yumurta akı maskesi nasıl uygulanır? Yumurta beyazı, cildiniz için mükemmel bir besindir. Şaşırtıcı derecede ucuz ve süper etkilidir. Yumurta akı doğal bir nemlendirici ve cilt yumuşatıcı olarak işlev gören bir protein içeriyor. Sağlıklı miktarda A vitamini çirkin kırışıklıklar, ince çizgiler doğal olarak ve yüzdeki yumuşaklığı geliştirir. Haftalık bazda yüzünüze yumurta akıları uygularsanız, yumuşak, daha adil ve parlak cilt tonunu elde edebilirsiniz.