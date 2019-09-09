Her ay milyarlarca kişi tıklıyor!

YouTube kurulduğu zamandan bu zamana kadar varlığını sürdürmektedir. Hatta günümüzde aşırı derecede bu platformda para kazananlar ve zengin olanlar olduğu için herkes bu siteyi merak etmektedir. Herkesin özgürce bir şeyler paylaşıp video üretebileceği YouTube ne zaman kuruldu merak edilmektedir.

YOUTUBE’UN KURULUŞ ÖYKÜSÜ VE KISA TARİHİ

Hemen hemen her gün internette onlarca video izliyoruz. Müzik dinlemek, video izlemek istediğimizde hemen, dünyanın en büyük video paylaşım sitesi olan YouTube’a başvuruyoruz. Bir tıkla, istediğimize hemen ulaşıyoruz. Peki, vazgeçemediğimiz paylaşım sitesi Youtube’la ne zaman tanıştık?

YOUTUBE’UN KURULUŞU

YouTube’un kuruluş hikayesi Google’ınkine benziyor. Steve Chen ve Chad Hurley isimli iki genç 2005 yılı Şubat ayında YouTube’u kurdu. Youtube 1.5 yıllık sürede milyar dolarlık bir şirket oldu. Kredi kartı alışveriş sitesi PayPal’da birlikte çalışan Steve Chen ve Chad Hurley isimli iki genç, 2005 yılının Ocak ayında garaj ofislerinde, bir ev partisinde çektikleri fotoğrafları ve video dosyalarını arkadaşlarıyla paylaşmak istedi. Büyüklükleri nedeniyle, videoları e-posta ile göndermekte zorluk çeken ikili, dosyaları paylaşmak için daha iyi bir yöntem bulmak üzere kolları sıvadı ve 2005 yılının şubat ayında Youtube’u kurdu. Parasal sorunlar nedeni ile ilk video 23 Nisan 2005’te Jawed Karim tarafından yüklendi.

GOOGLE TARAFINDAN SATIN ALINMASI

YouTube, 9 Ekim 2006 tarihinde Google tarafından 1.65 milyar dolara satın alındı. Bu, Google tarihindeki en büyük satın alımlardan biridir. Çalışma prensibi Google tarafından düzenlenerek daha uygun bir site haline getirilen Youtube, daha çok kişiye ulaştı ve tanındı. ingilizce adıyla “broadcast yourself” yani “kendini yayınla” sloganıyla yola çıkan Youtube bugün dünyada en çok tıklanan paylaşım sitesi.

YOUTUBE’UN EN ÇOK İZLENEN VİDEOSU

Youtube’da en fazla izlenen video ise 15 Temmuz 2012 tarihinde eklenen ve 19 Eylül 2014 tarihinde 2.1 milyara yakın izlenme sayısına ulaşan PSY – “Gangnam Style” videosudur. Albümlerin satmadığı bu devirde, artık sanatçıların şarkıları, video klipleri Youtube’dan dinleniyor, izleniyor. Televizyon kanallarında yayınlanan dizilerin tekrarları, filmlerin fragmanları Youtube’da yayınlanıyor. Çektiğiniz bir video yüklediğiniz Youtube’da milyonlarca kişiye ulaşabiliyor. Kullanıcılar tarafından YouTube’a günlük yaklaşık 65.000 adet yeni video klip ekleniyor ve 100 milyona yakın video klip izleniyor. Kullanım koşullarına uymayan video klipler kullanıcıların bildirimleri ile YouTube yetkilileri tarafından incelenerek siliniyor. YouTube üyeleri izledikleri video klipleri değerlendirip not verebilmekte ve ayrıca izledikleri video klip hakkında yorum yazabilmektedir. YouTube’dan sonra çok sayıda video paylaşım sitesi çıksa da televizyondan daha çok vakit geçirdiğimiz YouTube’dan kullanıcıların kolay kolay vazgeçeceğe benzemiyor. YouTube’un kuruluşunu anlatan bir karikatür her şeyi özetliyor aslında. Umut Sarıkaya imzalı Youtube’un kuruluşu karikatürü.