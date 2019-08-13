Yosun yağının faydalarına inanamayacaksınız!

Yosun yağı yüzden tırnağa, saçtan ele kadar birçok kullanımı barındıran bitkisel bir yağ olarak bakım listelerinde yer alıyor. Ülkemizde son zamanlarda popülerliği artan bu yağ her derde devadır. Yosun yağı zayıflamak isteyenler içinde yağ yakıcı özelliğe sahip olduğunu vurgulamak gerekir. Güzellik iksiri olarak tanımlanan bu bitkisel yağ birçok konuda çözüm yoludur.

YOSUN YAĞI KULLANIMI VE FAYDALARI

Yosun yağı, su yosunundan elde edilir. Mineral ve vitamin açısından çok zengin olan yosun yağı, cilt üzerinde de çok faydalıdır. Son zamanlarda, adına daha sık rastladığımız yosun yağı, cildi sıkılaştırdığı, sarkan bölgeleri onardığı ve kilo verme ile hamilelik sonrası ciltte oluşan sorunları giderdiği için de dikkat çeken bir bitkisel yağdır. Çiçeksiz bitkilerin dibinde, suların yüzey bölümünde ya da diplerinde yosun bulunur. Bu su yosununun yağından ise şifalı bir bitki yağı olan yosun yağı elde edilir.

Mineral ve vitamin açısından oldukça zengin olan yosun yağı, vücut ve genel anlamda cilt için çok etkili faydalar sağlar. Oldukça etkin ve sağlık verici bir yağ olan yosun yağı, “moss oil” ismiyle de bilinir. Özellikle, soğuk sulardaki somon, uskumru ve ton balığı gibi balık türlerinde çok fazla fonksiyonel yağ asidi bulunur. Bu yağ asitleri omega-3, DHA ve EPA olarak da bilinir.

Ana özellikleri insanları kalp ve damar hastalıklarından korumak olan bu maddeler aynı zamanda kolesterolü de dengeleyip kan yağlarını kontrol altına alır. Bu asitler, bazı su yosunlarında da bulunmaktadır. Alg niteliği taşıyan “chlorella” isimli klorofilli sucul bitkilerde ise daha çoktur. Fonksiyonal yosun yağları, sağlıklı bir gelecek için en önemli hammadelerden biridir. Bu sebeple, balık çiftliklerinde kullanılan yemlere girdiğinde kültür balıklarının yağ içeriğinin de zenginleşmesine, et kalitelerinin yükselmesine yardım ederler. Bu anlamda, yosun yağı da, farklı formülleriyle fahiş fiyatlı kozmetik endüstrisinde önemli bileşenlerden biridir. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişen bazı yosun cinslerinin kapalı ortamlarda da nitelikli yağ üreteceği bilinmektedir. Bu konuda yapılan uluslararası araştırmalar devam etmektedir.

Güzellik ürünleri içinde sıkça rastladığımız bu mucizevi bitkisel yağ, cildi sıkılaştırmaktan sarkan bölgeleri düzeltmeye, kilo vermeye yardımcı olmaktan çatlakların giderilmesine dek pek çok sorunun çözümü niteliğindedir. Gözaltı torbalarını ve morluklarını da gideren yosun yağı, vücudun dinçleşip güzelleşmesi için kullanılan doğal ürünlerden biridir. Birçok güzellik ve estetik merkezi tarafından da tercih edilir.

Kendisini ve etkisini daha ilk kullanımdan itibaren fark ettirecek olan yosun yağının bilinen bir yan etkisi yoktur. Yalnızca, ilk uygulamada bir sıcaklık ve yanma hissi verebilir. Bunun da kullanılan dozla ilgisi olabilir. Durulama sonrası yüzünüzdeki değişikliği hemen fark edebilirsiniz. Etkisini görmek için, diğer birçok bitkisel yağda da olduğu gibi düzenli kullanım gerekir. Yeni kesilmiş çim gibi kokan yosun yağı, hem faydalarıyla hem de kokusuyla rahatlatıcı niteliktedir.

YOSUN YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Vitamin zenginidir. Özellikle A, B, C ve E vitamini çok fazladır.

Aynı zamanda mineral zenginidir. Bol miktarda magnezyum, kalsiyum, çinko içerir.

Saç köklerini güçlendirir. Saçların sağlıklı bir şekilde uzamasına yardım eder.

Saç dökülmesini azaltır. Kopmaların, dökülmelerin ve kırılmaların önüne geçer.

Tırnaklar için de çok etkili bir bakım niteliğindedir.

Vücuttaki zehirli maddelerin atılmasına yardımcı olur.

Kan dolaşımını buna bağlı olarak da metabolizmayı hızlandırır. Bu sayede zayıflamaya yardım eder.

Vücudun nem dengesini korur.

Enzimleri çalıştırır.

Tiroid hormonundaki dengesizlikleri engeller.

Meme kanseri riskini azaltmaya yardımcı olur.

Vücudun asit baz dengesini korur.

Kemikleri güçlendirir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Doğal bir antiinflamatuardır.

Doğal bir diüretiktir.

YOSUN YAĞININ CİLDE ÖZEL FAYDALARI

İçeriğindeki çinko, endokrin sistem için önemlidir; cildin dengede kalmasını sağlar ve akne ve benzeri cilt sorunlarını azaltır.

Cildi kir ve tozdan arındırır; temizler. Sağlıklı görünmesine, canlı ve parlak olmasına yardım eder. Gözeneklere çok iyi gelir.

Ciltteki hücreleri yenilemeye yardımcı olur.

Selülitli bölgeyi tedavi eder.

Deri altı yağları çözer.

Göz altındaki morarma ve kızarmaları geçirir.

İçeriğindeki selenyum sayesinde cildin daha sağlıklı ve dinç olmasını sağlar.

İyi bir antioksidandır.

Antiseptiktir.

Anti-inflammatuardır.

Vücudun nem dengesini korur ve enzimlerin daha düzenli çalışmasını sağlar.

Cildi nemlendirir ve yumuşatır. İpeksi ve parlak bir görünüm sağlar.

Ciltteki ölü deriyi atar ve gözeneklerin nefes almasına yardım eder. Bu etki için yalnızca bir çay kaşığı kadar yosun yağının parmak ucuyla yapılacak bir masajla cilde yedirilmesi yeterlidir.

Ciltteki yağ oluşumunun önüne geçer. Cildi sıkılaştırır.

Doğal bir detoksifikasyon yöntemi sağlar. Ciltteki yağ atıklarını ve toksinlerini vücuttan dışarı atmaya yardım eder.

Ciltteki leke ve izleri temizler.

Kızarma ve iritasyon gibi cilt sorunlarının önüne geçer.

Kilo alıp verme ve hamilelik sebebiyle meydana gelen çatlakların izlerini yok eder.

Göz altında ortaya çıkan morarma ve kızarmaları tedavi eder.

Metabolik işleyişi hızlandırır. Bir nevi metabolizma hızlandırıcıdır. Bu sayede, deri altı yağlarını ve selülitleri de çözer. Mevcut selülitleri geçirmeye yardımcı olurken yeni selülit oluşumunun da önüne geçer.

YOSUN YAĞI NASIL KULLANILIR?

Genel kullanım: Sorunlu bölgeye, yosun yağı sürülüp masaj yapılır. Yosun yağının sürüldüğü bölge streç filmle sarılıp bekletilirse, sonuçlar daha etkili olur.

GÖZ ALTI MORLUKLARINI GİDERMEK İÇİN:

Yosun yağı eğer göz altı bölgesine uygulanacaksa, pamuğa 3 damla damlatılarak sürülmelidir. Birkaç saat bekledikten sonra da yüz yıkanmalıdır. Bu şekilde, günde 2 kez göz altı için kullanılabilir.

Pamuk üzerine 3-4 damla yosun yağı konur ve gözaltlarına sürülür.

Gözaltları bu şekilde 2-3 saat kadar bekletilir.

Bu kür sabah ve akşam uygulanabilir.

Aynı kür, inceltici, sıkılaştırıcı ve çatlak tedavi edici olarak da kullanılabilir.

SELÜLİT GİDERMEK İÇİN:

Aşağıdaki listede bulunan malzemeler belirtilen oranlarda karıştırılır. Ardından koyu renge sahip bir cam şişenin içine doldurulur. Her gün bu karışımdan alınacak bir miktar, selülit bulunan bölgeye masaj yapılarak uygulanır. Ardından streç filmle sarılır ve 2 saat beklenir. Son olarak, cilt suyla iyice temizleyin. Karışımın kalan kısmı, buzdolabında muhafaza edilirse ömrü daha uzun olur.

10 ml yosun yağı

10 damla limon yağı

10 damla portakal yağı

25 ml avokado yağı

40 ml susamyağı

40 ml zeytinyağı

CİLDİ ARINDIRAN YOSUN MASKESİ:

Cildi besleyerek kirden ve yağdan temizleyen bir yosun maskesini siz de evde kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Bu maske ile cildinizin sıkılaşmasına da olanak vermiş olacaksınız. Aynı zamanda kolajen üretiminiz de tetiklenecek.

Gerekli malzemeler:

1 yemek kaşığı yosun yağı

2 yemek kaşığı ılık su

1 tatlı kaşığı organik bal

1 tatlı kaşığı aloa vera jeli

ÖNEMLİ: