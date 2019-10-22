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  3. Yetenek Sizsiniz yarışmasının şampiyonu 'Max' öldü

Yetenek Sizsiniz yarışmasının şampiyonu 'Max' öldü

Yetenek Sizsiniz yarışmasının şampiyonu 'Max' öldü

Yetenek Sizsiniz yarışmasının şampiyonu Max'ten kötü haber geldi. Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 3. sezonunda finale kadar çıkıp şampiyonluğa ulaşan Max geçtiğimiz gün öldü. Max'in sahibi Ali Yeşilırmak'tan duygusal paylaşım geldi.

Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 3. sezonunda finale çıkıp şampiyonluğa ulaşan akıllı köpek "Max" geçtiğimiz gün son yolculuğuna uğurlandı.

Max'in sahibi Ali Yeşilırmak'tan duygusal bir paylaşım geldi.

Yeşilırmak sosyal medya paylaşımında, "Söylenecek çok söz olmakla birlikte şu an hiçbir kelime kalmadı söylenecek... O evladım, canım, kanım... Dün son yolculuğuna uğurladık Max'i... Gözünü açtığında beni gördü, son nefesinde de kucağımdaydı... Bana, bize, bu ülkeye yaşattıkları ve kattıkları için; dostluğu, kardeşliği ve evlatlığı için MAX'e sonsuz teşekkür ederim. İyi ki bizim oğlumuzdun, huzur içinde uyu..." ifadelerine yer verdi.

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