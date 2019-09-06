Malta eriği olarak bilinen yenidünyanın 11 faydası!

Yenidünya yani diğer adıyla malta eriğininin anavatanı Güney Çin’dir. Şekil olarak armuta benzer ve erikten biraz daha büyük olarak tarif edilebilir. Sarı veya turuncu renkte bulunurlar. Tadı ise birçok kişi tarafından mango ve şeftaliye benzetilir. Taze olarak tüketilmesinin yanında kurusu da tüketilebilir. Besleyici içeriği ve faydaları sayesinde uzun yıllar boyunca tercih edilen bir meyve olmuştur. Üstelik yenidünya meyvesinin çekirdeğinden de yararlanılıyor.

YENİDÜNYA BESİN DEĞERLERİ

Yeni dünya yaprağı ile meyvesinde; pektin, A vitamini, C vitamini ve tiamin, riboflavin, niasin, piridoxin, folik asit gibi B-kompleks vitaminler bulunur ve tüm bunlar sağlık açısından sayısız fayda sağlamaktadır. Ayrıca demir, kalsiyum, manganez, potasyum, fosfor, çinko, bakır ve selenyum gibi mineraller açısından da bulunmaz bir kaynaktır. Yenidünya; düşük kolesterol ve kalori, omega 3 ve omega 6 yağ asitleri gibi tekli doymamış yağlar içerir.

YENİDÜNYANIN FAYDALARI

Kan basıncını düşürür,

Diyabeti önler,

Kanser riskini azaltır,

Solunum sistemini rahatlatır,

Bağışıklığı arttırmaya yardımcı olur,

Kilo vermeye ve sindirime yardımcı olur,

Kolesterol seviyesini kontrol altında tutar,

Beyni korumaya yardımcı olur,

Kemikleri güçlendirir,

Kan dolaşımını düzenler

Yenidünyanın zararları

Malta eriği de diğer tüm meyveler gibi aşırıya kaçmadığınız müddetçe iyidir. Ancak yemeyi fazla kaçırdığınız durumlarda karın ağrısı, ishal ve alerjik reaksiyonlar yaşamanız mümkündür.

YENİDÜNYA ÇEKİRDEĞİ NE İŞE YARAR?

Sayısız faydası olan malta eriğini yedikten sonra çekirdeğini saklamayı unutmayın. Aynı zamanda idrar artırıcı özelliği ile böbrek taşlarını düşürmede destek olarak kullanılabilir.

Bununla birlikte çocukların yenidünya çekirdeğini yutmamasına özellikle dikkat edin!

YENİDÜNYA YAPRAĞI NEYE İYİ GELİR?

Aslında temel olarak yukarıda saydığımız tüm faydalar yenidünya yaprağı faydaları için de geçerli. Bunlara ek olarak;

Karaciğer için destek: En önemli organlarımızdan olan karaciğere fazla yüklenildiği durumlarda, antioksidan maddeler içeren yenidünya yaprağının karaciğerin daha iyi işlev göstermesine yardımcı olduğu gözlemlenmiştir.

Egzama ve diğer deri şikayetleri: Krem formunda kullanılan yeni dünya yaprakları çevre kaynaklı alerji sonucunda görülen kızarıklık ve tahriş durumlarında kullanılmaktadır. Lokal olarak kullanılan bu kremin cildi yatıştırdığı bilinmektedir. Aynı zamanda yatıştırıcı ve antioksidan özelliklere sahip olması genel cilt sağlığı açısından da faydalı olmasını sağlamaktadır.

Soğuğa karşı yardımcı: Yenidünya yapraklarında bulunan triterpenesin soğuğa karşı korumada yardımcı olduğu bilinmektedir.

YENİDÜNYA YAPRAĞINDAN ÇAY YAPIMI

Önce yenidünya yapraklarını parmak eninde olacak şekilde şeritler halinde kesin,

4 bardak su için 5 gram yaprak olacak şekilde hazırlayacağınız karışımı çaydanlık ya da tencerede kaynatın,

Ocağı kısın ve 10-15 dakika boyunca ağır ateşte bırakın,

Ateşi söndürün ve 10 dakika kadar daha demlenmesine izin verin,

Çayı süzün ve ister sıcak, ister soğuk olarak servis edin.

Yenidünya yaprağının yan etkileri

Öncelikle şunu söylemekte yarar var. Hangi bitki olursa olsun, faydası çok diye gereğinden fazla tüketmek size faydadan çok zarar getirecek ve toksik etkiler gösterebilecektir.

Bilinen büyük bir yan etkisi olmamakla birlikte, yenidünya yapraklarından yapılan çayın fazla tüketilmesi kas güçsüzlükleri ve kas spazmları gibi etkiler doğurabilir.