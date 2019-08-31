Yengeç burcu erkeğinin özellikleri nelerdir?

Yengeç burcu erkekleri maddi güce önem verirler. Bunun sebebi ise maddi güce sahip olduklarında kendilerini güvende hissetmeleridir. Kendileri hakkında konuşmayı sevmezler hatta konuşturmazlar. Çünkü eleştirilere kapalı bir yapıları vardır ve kendileri hakkında söylenen kötü şeyleri de kabullenmez, kabullenemezler. Fakat kendileri, herkesin hakkında rahatlıkla konuşabilirler çünkü yengeç burcu erkekleri insanlar hakkında fikir yürütmeyi severler.

YENGEÇ BURCU ERKEĞİNİN ÖZELLİKLERİ

Siz sevgili yengeçler biraz çelişkili bir yapıdasınız. Gülmeyi seversiniz, mizah duygunuz güçlü, arkadaş canlısı, sempatik, yardımsever bir yoldaşsınız. Sizi yüzeysel olarak tanıyan biri, zaman zaman melankolik bir ruh haliyle acı çektiğinizi düşünebilir. Duygusallık en başlıca özelliğiniz. Başkalarına karşı anlayışlı davranmak ve itina göstermek de dışa vuran belirgin özelliklerinizden.

Yengeç burcu insanı mantıktan fazla sezgiye bağlı olmaya meyillidir. Ruhları sakin yumuşak ve duyarlıdır. Bu duyarlı yapıya karşın yengeçler dışa karşı korunmalarını sağlayan kalın bir kabukla örtülüdürler. Ay tarafından yönetilen tek Zodyak burcu yengeçtir. Ay ve yengeç genellikle birbirlerinin olumlu özelliklerini daha da güçlendirirler. Bununla birlikte toyluk ve aşırı güven meyli ortaya çıkabilir.

Yengeçlerin özellikleri iş yaşamında çevresi ile sorunlar yaşamalarına neden olabilir. Bazen ağzı sıkı olmak da yanlış yorumlara neden olur. Yengeçler ancak sevgi ile yönetilebilirler. Aşık bir yengecin yapamayacağı şey yoktur. Burçlar kuşağında en iyi aşçılar b burçtan çıkar. Dostlarına ilgi ve yakınlık gösterirler.

İş ilişkisinde arkadaş canlısı ve sakin olurlar. Huysuzluk ve güvensizlik adeta yengeçlerin en büyük tehlikeleridir. Bu konuda onları uyarıyoruz. Güneşin yengeç burcunda olması esasen yaşam savaşı için iyi bir görünüm sayılmaz. Kişiyi tembelleştirir veya rüyalar aleminde yaşatır.

YENGEÇ BURCU ERKEĞİNİN EN BELİRGİN 10 ÖZELLİĞİ

Yengeç burcu erkeği nazik, dürüst, ağır başlı ve mağrur yapısıyla dikkat çeker. Duygusal yapısı oldukça hassastır. Sevgi ve saygı onun için vazgeçilmez temel taşlarıdır. Çevresindeki insanlara değer verir ve onlara yardımcı olamaya çalışır. Onların zayıf taraflarından faydalanmaya çalışmak yerine onlara destek olmaya çalışır.

Yengeç burcu erkeğinin keskin ve pratik bir zekası vardır. Analiz yeteneği fazlasıyla gelişmiştir. Olayları kolaylıkla çözümleyebilir. Suyla ilgili her şeyi çok sever. Alkolle arası iyidir. Ayrıca oldukça duygusal yapısı nedeniyle sevdiği zaman tam sever ve kolay kolay vazgeçmez. İlişkilerinde partnerlerine fazlasıyla sadıktır.

Yengeç burcu erkekleri paraya çok önem verir, fakat bunun nedeni maddi anlamda kendini güvende hissetme ve yakınlarının zor duruma düşme ihtimaline karşı tedbirli olmak istemesinden kaynaklanır.

Yengeç burcu erkeği dürüsttür ve kendisine karşı dürüst olunmasından hoşlanır. Yalandan hoşlanmaz ve güvenmediği kişilerle bir arada bulunmaz. Aile ve ev yaşantısına fazlasıyla düşkündür ve en iyi babalar yengeç burcu erkeklerinden çıkar.