Yatağın başında yemek bırakıyordu! Bakın başına ne geldi?
Çin'in Sanhı kendinte yaşayan 24 yaşındaki bir gencin başına gelen sağlık problemi herkesi şaşırttı. Genç bir gece ağrıdan duramayınca aile fertlerine kulağına ışık tutmalarını söyledi. Kulağında dinmeyen bir ağrı olan gene ışık tutulunca hamam böceği gördüler.
Çin'in Sanhı kentinde yaşayan 24 yaşındaki genç dayanılmaz ağrı yaşayınca aile fertlerinden birine kulağına ışık tutturdu. Kulağında büyük bir hamam böceği gören aile, genci hemen hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan gencin kulağından biri büyük, 10'u yavru, 11 hamam böceği çıktı. Doktorlar, hastanın kulağına böcek ailesinin yerleşmesinin, yatağın yanında yarım kalmış yemek bırakma alışkanlığından kaynaklanabileceğini söyledi. Genç adam merhem verilerek hastaneden taburcu edildi.