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Yaşlılık kanseri engelliyor!

Yaşlılık kanseri engelliyor!

Liverpool Üniversitesi'nde görevli bilim insanları yaptığı çalışma ile tüm dünyanın dikkatini çekti. Yaşlılığın kanseri engellediği tezini savunan bilimciler, fizyolojik yaşlılığın bazı durumlarda kötü huylu tümörlerin gelişmesini engelleyebildiğini söylüyor.

Liverpool Üniversitesi'nden bilimciler, fizyolojik yaşlılığın bazı durumlarda kötü huylu tümörlerin gelişmesini engelleyebildiğini ortaya koydu. Aging Cell dergisinde yayınlanan araştırmanın bulguları, fizyolojik yaşlılığın bazı durumlarda kötü huylu tümörlerin gelişmesini engelleyebildiğini gösterdi. Yaşlılıkta insan vücudunda olan değişiklikleri onkolojik vakalarda meydana gelen genetik değişikliklerle karşılaştıran araştırmacılar, yaşlı birinin organizmasında oluşan süreçlerin belli ölçüde birbirini nötrleştirdiği sonucuna vardı. Çalışmanın sonuçlarına göre dokuların yaşlanması sadece yeni mutasyonların oluşmasını engellemekle kalmayıp, aynı zamandamutasyona uğrayan hücrelerin bölünmesini de yavaşlatıyor ve böylelikle onkolojik hastalığın gelişimi önemli ölçüde zorlaşmış oluyor.

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