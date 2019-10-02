Yaşları 65 ila 80 olanların rafting keyfi çok konuşuldu

Kask takıp can yeleklerini giyen vatandaşlar, bilgilendirmenin ardından botlarını suya kadar taşıdı. Ardından gruptakiler, yaklaşık 5 kilometre boyunca rafting yapma heyecanı yaşadı.

Köy ve ev işlerini bir süreliğine bırakıp rafting yapan yaşlıların cesaret ve heyecanı, bölgedeki sporseverler ile tesis çalışanlarının takdirini kazandı.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, köydeki yaşlıların gönlünü kazanmak için rafting turu düzenlediklerini söyledi.

Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladıklarını belirten Tepe, "Biz gençler raftingle ilgileniyoruz. Bu özel günde büyüklerimizi düşündük. Onlara her gün hürmet ediyoruz ama bugünkü turumuzla farkındalık ve toplumsal duyarlılık oluşturmak istiyoruz" dedi.

"KENDİMİZİ YAŞLI HİSSETMİYORUZ"

Rafting yapan 80 yaşındaki İsmet Sezgin, ilerleyen yaşına rağmen ağaca çıkabildiğini belirterek, "Rafting yapmaktan korkmam, niye korkayım ki, düşersen suya çıkarsın. Genç kalmak isteyenler çalışsın. İşleyen demir pas tutmaz. Çalışacaksın, ben bugün fındık dalı kesiyordum, bahçedeydim, şimdi de rafting yapıyorum" diye konuştu.

Gönül Tepe ise kendilerini yaşlı hissetmediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Yaşlı değiliz, kendimizi yaşlı hissetmiyoruz. Suyumuz ve bu doğamız varken kendimizi çok iyi hissediyoruz. Bugün fındık topladım, fasulye topladım, işlerimi yaptım. Patatesleri çuvala doldurdum, buraya geldim. Şimdi de Melen'e gidiyorum. Alışkınız suya. Yaşım var ama gencim. 65 desem de 45 yaşındayım. Bu suyun ve bu doğanın sayesinde bu böyle oluyor."