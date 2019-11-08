Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7591
  • 6,3642
  • 274.597
  • 103762
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. Yapılan test sonucu şaşırttı! Köpek zannedildi ama...

Yapılan test sonucu şaşırttı! Köpek zannedildi ama...

Yapılan test sonucu şaşırttı! Köpek zannedildi ama...

Avustralya'da bir evin bahçeşinde yaralı bulunan köpek yavrusu zannedilen hayvanla ilgili yapılan araştırma sonucu şaşırttı. Safkan dingo olduğu anlaşılan hayvanın evcil olmayan ve vahşi doğada yaşayan bir tür köpek cinsi olduğu söylendi.

Dingolar Avustralya’da evcil olmayan ve vahşi doğada yaşayan bir tür köpek cinsi. Victoria şehrinde bulunan ve Wandi adı verilen yavru dingo görüntüsü itibariyle önce köpek zannedildi.

Sırtında yırtıcı kuşların pençe izleri bulunan ve bir evin bahçesine düşen Wandi’ye tedavisi bittikten sonra yetkililer tarafından DNA testi yapıldı .Testin soncunda yavrunun safkan bir dingo olduğu anlaşıldı.

Avustralya Dingo Derneği Başkanı Lyn Watson, Wandi’nin yırtıcı bir kuş sürüsünün saldırına uğradığını düşündüklerini ve yırtıcı kuşların onu havada uçarken düşürdüğünü tahmin ettiklerini söyledi. Yavru, dingo barınağına bırakılacak.


Doğum gününde nikah tazeledi
Hadise sözünü tuttu
Cenk Küpeli'den Demet Şener'e 1 milyonluk teselli hediyesi
Can Yaman: 'Aynı sette çalışan insanların ilişki yaşaması normal'
Hadise suskunluğunu bozdu! 'Murat ve ben yıllardır...'
<p>Ofidiyofobi diğer adıyla yılan korkusu yaşayanların aksine, yılanların arasında olmayı seven bir

Devasa Yılanların Arasında Gülerek Oturan Adam Şaşırttı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Adını Truvalı Helen'den almış! Faydaları hayat kurtarıyor

Dev projede sona doğru! Yeni AKM'nin kaba inşaatının yüzde 60'ı tamamlandı