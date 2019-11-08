Yapılan test sonucu şaşırttı! Köpek zannedildi ama...

Dingolar Avustralya’da evcil olmayan ve vahşi doğada yaşayan bir tür köpek cinsi. Victoria şehrinde bulunan ve Wandi adı verilen yavru dingo görüntüsü itibariyle önce köpek zannedildi.

Sırtında yırtıcı kuşların pençe izleri bulunan ve bir evin bahçesine düşen Wandi’ye tedavisi bittikten sonra yetkililer tarafından DNA testi yapıldı .Testin soncunda yavrunun safkan bir dingo olduğu anlaşıldı.

Avustralya Dingo Derneği Başkanı Lyn Watson, Wandi’nin yırtıcı bir kuş sürüsünün saldırına uğradığını düşündüklerini ve yırtıcı kuşların onu havada uçarken düşürdüğünü tahmin ettiklerini söyledi. Yavru, dingo barınağına bırakılacak.