Yalancı pozitif testi hakkında bilinmeyenler

'Yalancı pozitif nedir?' sorusu akılları karıştırıyor. Birlikteliğin ardından testin belirtilen zamandan önce yapılması sonucu yanlışa götürebilir. Bunun sebebi birliktelik sonrası hormonların yüksek olmasıdır, haliyle gebelik testi tam vaktinde yapılmalıdır. Diğer sebeplerden biri ise testin talimatlarına uymamak. Gebelik testini yaptıktan sonra size verilmiş olan vakitte sonuca bakmalısınız aksi taktirde sonuç yalancı pozitif çıkabilir.

YALANCI POZİTİF NE DEMEKTİR?

Yapılan hamilelik testlerinin çoğu doğru sonuç gösterse de nadiren de olsa “yalancı pozitif” sonucunu verebilir. Bunun birkaç sebebi vardır:

KİMYASAL GEBELİK

Çok erken düşükler için kullanılan “kimyasal gebelik” terimi, birliktelikten kısa bir süre sonra düşükle sonuçlanan gebelikler için kullanılır. Gebeliklerin hemen hemen yarısı bu şekilde sonlanır.

Eğer testi çok erken bir dönemde yaptıysanız, o dönemde hormon seviyeleri yükselmeye başladığı için test pozitif sonuç verebilir.

TALİMATLARA UYMAMAK

Hamilelik testini uyguladıktan sonra talimatta yazan süreye uymadan sonucu kontrol ettiğin zaman yanlış sonuca ulaşabilirsin. Uzun süre bekletilen testler yalancı pozitif sonucuna neden olabilir.

DOĞUM TEDAVİLERİ

Bazı gebelik tedavileri hCG hormonu içerdiği için yalancı pozitif sonucuna neden olabilir.