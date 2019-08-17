Hızlı ve kolay fitliğin sırrı: Yağ yakan besinler

Yağ yakan besinleri tüketirken aynı zamanda da işlenmiş ve glisemik indeksi yüksek besinlerin tüketilmemesine özen gösterilmektedir. Çünkü işlenmiş ve glisemik indeksi yüksek besinler vücuda yağ depolar. Yağ içeren besinlerin kilo aldırıcı etkisi olduğunu düşünen kişiler çoğunluktadır. Halk arasında böyle bir algı olsa da sağlıklı yağ içeren besinlerin tüketilmesi metabolizmayı hızlandırmaktadır. Yağ yakımına yardımcı olan sağlıklı yağ içeren besinler de vardır. Bu sağlıklı yağ içeren besinlere örnek olarak; avokado, ceviz, fındık, chia tohumu örnekleri verilebilir.

YAĞ YAKAN BESİNLER

Kırmızı Acı Biber: İçeriğindeki kapsaisin maddesi sayesinde özellikle göbek yağlarını eritir. Günlük olarak tüketildiğinde yenilen yiyecekleri enerjiye dönüştürür. İştah kesici özelliği vardır. Balık ve et yemeklerine ilave edilerek tüketilebilir.

Yulaf ezmesi: Uzun süre tokluk hissi sağlar. Tam tahıllı yiyecekler yüksek lif içeriğine sahiptir. Aynı zamanda yavaş yavaş hazmedilerek uzun süre tokluk hissi sağlar.

Somon balığı: Harika bir Omega 3 ve protein kaynağıdır. Proteinler kasları oluşturur. Kas oluşumu daha fazla yağ yakımını destekler. Somon balığı tüketerek Omega 3 ve protein vücuda alınabilir. İştah kapatıcı özelliği vardır.

Bitter çikolata: Meyvelere eklenerek tüketilebilir. Yüksek antioksidan özelliği sayesinde yağ yakımını arttırır.

Yumurta: En iyi kolin kaynaklarından biridir. Bu sayede karın yağlarını yakıcı genleri harekete geçirir. Yumurta kahvaltıda tüketildiğinde gün içinde vücudun yağ yakma hızını ayarlar. Harika bir yağsız protein kaynağıdır.

Siyah fasulye: Siyah fasulye yağ yakımını arttıran yiyecekler arasındadır. Bağırsaklardaki sağlıklı bakterileri besler. Vücudun yağ yakmasını sağlayan kimyasal bitüratin üretimini destekler. Çok iyi bir lif kaynağıdır. Bir fincan siyah fasulye 4,8 gram çözünür lif içerir. Wake Forest Baptist Tıp Merkezinde yapılan bir araştırmaya göre, günde 10 gramdan fazla çözünebilir lif tüketen kişilerin karın yağlarında azalma olduğu gözlemlenmiştir.

Antep fıstığı: Günde bir avuç antep fıstığı daha az yemek yemeyi sağlar. Tokluk hissi uyandırır. Öğün aralarında bir avuç Antep fıstığı tüketebilirsiniz.

Kurutulmuş domates: İçeriğinde bulunan bileşikler vücuttaki yağların yakılmasını arttırır. Domates iyi bir beta karoten ve likopen kaynağıdır. Beta karoten ve likopen yağ depolamayı teşvik eden zararlı bileşikleri yok eder.

Greyfurt: Salatalara eklenerek tüketilebilir. İçeriğindeki fito kimyasallar ve biyoaktif bileşikler sayesinde vücuttaki yağların parçalanmasında rol oynayan afiponektin denilen bir hormonun üretimini teşvik eder. İştah kapatıcı özelliği vardır. Kalori yakımını hızlandırır.

Kinoa: İyi bir protein kaynağıdır. Kas oluşturma ve yağ kaybı için gerekli olan amino asit zincirinin tamamını içerir. Yüksek betaine seviyesine sahiptir. Bu sayede vücudun yağ tutmasını teşvik edecek genleri engeller.

Yağsız yoğurt: Kasları güçlendirir. Protein ve kalsiyum içeriği sayesinde zayıflamaya yardım eder. Yapılan bir araştırmaya göre yoğurt tüketen kişilerin daha fazla kilo verdiği gözlemlenmiştir.

Hindistan cevizi yağı: Kilo vermeye yardım eden bir yağdır. Lipids dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre katılımcı grubun yarısına Hindistan cevizi yağı yarısına soya yağı verilmiştir. İki grupta da kilo kaybı görülmesine rağmen, Hindistan cevizi yağı tüketen grupta kilo verme oranının daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle göbek bölgesindeki yağların verilmesine yardım eder.

Badem: Günde 1 avuç badem tüketmek yarar sağlar. Amerikan Kalp Dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre günde 1,5 gram badem tüketmekte fayda var. Bu şekilde bacak ve göbek yağları eritilebilir.

Haşlanmış patates: Buzdolabında soğutularak tüketilmelidir. Soğutulmuş patatesler uzun süre tokluk hissi verir. Yağ yakımına yardım eder. Patates salatası yapılarak tüketilebilir.

Ispanak: Uzun süre tokluk hissi sağlar. İçeriğindeki A vitamini, demir ve folat gibi maddeler sayesinde enerji verir. İştahı kapatır. Kalori alımını azaltır.

Tarçın: Kahveye ya da yulaflı yiyeceklere ilave edilerek tüketilebilir. İçeriğinde insülin duyarlılığını arttıran antioksidan maddeler bulundurur. Özellikle göbek yağlarının erimesine katkıda bulunur.

Karnabahar: Daha fazla kalori yakmaya yardım eder. Bu sayede vücut yağları azalır.

Kırmızı erik: Yağ depolama genlerinin etkisini azaltan antosiyanin maddeleri içerir.

Bulgur: Lif içeriği yüksektir. Vücuttaki lif miktarını arttırarak kilo vermek mümkündür.

Sarımsak: İçeriğindeki allikin isimli bileşik sayesinde yağ moleküllerinin kanda birikmesini engeller.

Kabak çekirdeği: Magnezyum vücudun enerji üretmesi ve depolaması için gereklidir. Aynı zamanda lipofizi arttırmaya yardım eder. Metabolizmayı hızlandırır. Yarım fincan kabak çekirdeği günlük magnezyum ihtiyacının yaklaşık %100’ünü karşılar.

Süzme peynir: İçeriğindeki kazein proteini sayesinde tokluk hissi sağlar. Sindirim sistemini rahatlatır. Rahat uyumayı sağlar. İyi bir uyku sayesinde ertesi gün daha az kalori alma ihtiyacı hissedilir.

Zerdeçal: 2009 yılında USDA tarafından yapılan bir araştırmaya göre, zerdeçal tüketimi kilo alma eğilimini ve vücut yağ düzeyini azaltır. İçeriğindeki curcumin maddesi sayesinde zayıflamaya yardımcı olur.

YAĞ YAKAN İÇECEKLER NELERDİR?

Yeşil çay: Metabolizmayı hızlandırır. Yağ hücrelerinin oluşumunu önleyen antioksidan maddeler içerir. Hücrelerden gelen yağ salınımını arttırır. Düzenli yeşil çay tüketimiyle ve ardından egzersiz yapılmasıyla karın yağlarını eritmek mümkündür.

Elma sirkesi: Önemli bir yağ yakıcı maddedir. Tokluk hissi sağlar. Vücuttaki kan şekeri seviyesinin korunmasına yardım eder. Midenin pH seviyesini düzenler. Yemeklerden önce bir yemek kaşığı elma sirkesi tüketilmesi tavsiye edilir.

Limonlu su: Kilo vermeye yardım eder. Kolay kalori yakmayı sağlar. Limon kabuğunda bulunan ve D-limonen olarak adlandırılan antioksidan madde vücuttaki toksinlerin atılmasına etki eder.

Yağsız süt: Yağsız süt yağ yakan içecekler arasındadır. İyi bir kalsiyum kaynağıdır. Kalsiyum içeriği nedeniyle kilo vermeye yardım eder. Yağlı süt yerine yağsız süt kullanmaya dikkat edilmelidir.

Kefir: Bol miktarda probiyotik madde içerir. Probiyotik maddeler yağ yakımını hızlandırıcı özelliktedir. Haftada 3 gün tüketilerek kilo vermeye yardım eder.

Beyaz çay: Vücuttaki yağları yakmaya yardım eder. Yapılan bir çalışmaya göre, beyaz çayın yağları parçalayıcı ve yağ hücreleri oluşumunu engelleyici özelliği olduğu ortaya çıkmıştır. Hücrelerden yağ salınımını destekler. Zengin antioksidan içeriği vardır.

Kemik suyu: Metabolizmayı hızlandırıcı etkisi vardır. İçeriğindeki amino asitler sayesinde kasları güçlendirir.

Matcha çayı: Düzenli olarak tüketilmesiyle kasları güçlendirir. Vücuttaki yağ miktarını azaltır.