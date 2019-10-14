Waffle nasıl yapılır? İşte parmakları ısırtan tarifi!
“Waffle nasıl yapılır?” merak ediliyor. Waffle sokak lezzetleri arasında oldukça popüler. Herkes tarafından sevilerek tüketilen waffle nasıl yapılır merak ediliyor. Lezzetiyle birçok kişi tarafından beğenilerek tüketilen waffle evde yapıldığında maliyetli olması sebebiyle tercih ediliyor. Yapımı pratik olan waffle püf noktalar bilindiğinde sokaktaki lezzetini aratmıyor. İşte waffle nasıl yapılır sorusunun cevabı ve daha fazlası haberimizin detayında sizlerle…
7’den 70’e herkesin severek tükettiği waffle nasıl yapılır merak ediliyor. Lezzetiyle bir deneyenin bir daha tatmak isteyeceği waffle birçok kişi tarafından sevilerek tüketiliyor. Sokak lezzetlerinin arasında başa gelen waffle nasıl yapılır merak ediliyor. Yapımı pratik olan waffle sıkça tercih ediliyor. Waffle nasıl yapılır sorusunun cevabı ve daha fazlası haberimizin detayında sizlerle…
BELÇİKA USULÜ WAFFLE TARİFİ İÇİN MALZEMELER
4 çorba kaşığı tozşeker
1 adet yumurta
1'er su bardağı un ve süt
3/4 su bardağı sıvıyağ
1 paket vanilya
1 çay kaşığı kabartma tozu
SERVİS İÇİN
Çikolata ve frambuaz sos
BELÇİKA USULÜ WAFFLE YAPILIŞI
Yumurtayı çırpma teliyle çırpın. Diğer malzemeleri ekleyip mikserle 10 dakika kadar çırpın. 20 dakika ılık bir ortamda dinlendirin. Hazırladığınız karışımdan birer kepçe, waffle makinasında ya da yapışmaz yüzeyli bir tavada her iki yüzü kızaracak şekilde pişirin. Frambuaz ve çikolata sos ile servis yapın.