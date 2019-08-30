Romantikliğin zirvesinde bir dans: Vals

Vals dansı, günümüzde; Viyana ve Modern Vals olmak üzere iki farklı ritim ve kategoride dünya dansları arasında yerini almıştır. Vals dansı eskiden Türk düğünlerinde çok yaygın olmasa da günümüzde neredeyse Vals dansı olmadan düğün yapılmamış hatta bu dans için kurslara gidenler de olmuştur.

VALS DANSI TARİHİ

Vals, 3/4 zamanlı bir Avusturya dansıdır. En belirgin özelliği, çiftlerin birbirine sıkıca tutunup bir nokta çevresinde dönerek dans etmeleridir.

Çıkış kaynağı, 16. yy ortalarında Fransa’nın Provence bölgesinde ortaya çıkan ve “Valto” olarak adlandırılan folklorik bir danstır. Hatta İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth’in Leicester Kontu ile bu dansı yaptığı tablo büyük ün kazanmıştır.

Vals 19. yüzyılın başlarında Avusturya ve Almanya’da dans edilen bölgenin yerel farklılıklarını bünyesinde barındırarak gelişim göstermiştir. Özellikle Kuzey Avusturya’nın “Land lob der Enss” bölgesinde uygulanan dans sitili “Londler” adını alarak çok popüler olmuştur.

Vals kısa süre Johann Strauss’un müziğinin etkisiyle Viyana’da ve 1812 yılından itibaren de İngiltere’de geniş kitlelere ulaşmış, aristokrasinin beğenisini kazanarak baloların vazgeçilmez eğlencesi olmuştur.

Günümüzde vals “Viyana Valsi” ve “Modern Vals” olmak üzere iki farklı ritim ve kategoride dünya dans literatüründe yer almaktadır.

SEMAİ USULÜ VE VALS

Semai Usulü seyri sık sık Batı Müziğindeki Vals ritmiyle karıştırılsa da, darp güçlerinin farklılıkları nedeniyle seyri ve melodik ritmi Vals gibi değildir. Ancak geçtiğimiz yüzyılda bu usûl kullanılarak yapılan bestelerde daha çok Vals ritmi hissedilmektedir.