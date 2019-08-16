Her 10 kadından 1'inde görülüyor...

“Vajinismus nedir ve nasıl tedavi edilir?” sorusunun cevabını sizler için derledik. Vajinismus sorununa sahip çiftlerde yönelim, çoğu zaman aileye yeni bir bireyin eklendiği dönemlerde artmaktadır. Vajinismus gibi rahatsızlıklarda öncelikle temel kural jinekolojik muayene yapılarak ilişkinin oluşumuna engel olan organik bir bozukluğun olup olmadığının kesin olarak belirlenmesidir.

İŞTE VAJİNİSMUS NEDİR, NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Günümüzde güncel yaklaşımlarla tedavisi kısa sürede gerçekleşebilen, cinsel ilişkiye girememek olarak bilinen yaklaşık her 10 kadından birinde görülen bir rahatsızlıktır. Vajinismus genel anlamda cinsel ilişkiye girememek olarak bilinen, yaklaşık her 10 kadından birinde görülen bir hastalıktır. Günümüzde güncel yaklaşımlarla tedavisi kısa sürede gerçekleşebilmektedir.

Vajinismus daha kapsamlı olarak şu şekilde tanımlanabilir:

Vajina girişini çevreleyen kasların istem dışı olarak kasılarak cinsel birleşmenin gerçekleşememesidir. Vajina girişini çevreleyen baskın kas grubu “Pubik Kaslar” olarak adlandırılır, bunlar düz kas grubudur ve refleks olarak çalışırlar. Vajinismus da yaşanan kasılma istem dışıdır ve asla kadının kendi kontrolünde değildir. Eğer kişi kasların kasılmasından ötürü cinsel birleşme yaşayamıyorsa bu durum vajinismus olarak nitelendirilir.

Vajinusmusu olan kadınlar bilinçli olarak cinsel ilişkiye girmek istemeyebilir ama bilinç dışı olarak penisin vücuduna girmesini engellemek isterler. Vajina ilişki sırasında penisin büyüklüğü ya da küçüklüğüne göre kendini hazırlar. Cinsel birleşmenin durumuna bağlı olarak dışa en yakın kısmı oldukça gevşeyebilir. Bazen vajinal giriş öyle gergin ve sert bir hale gelir ki penisin girmesi olanaksızlaşır. Bu tür vajinal kasılmalara vajinismus diyoruz. Bu durumda erkeğin penisinin girmesi son derece zor, hatta olanaksızdır. Çok seyrek olarak yaralanmalar ya da kadın dış cinsel organlarının hastalığı ile cinsel ilişki arasında acı oluşur ve kadın istemeyerek kendini kasabilir. Böyle bir durumda, fiziksel nedenlerin belirlenmesi gerekir.

Vajinusmus, genital organların anatomik yapısından ilişkisiz bir şekilde ortaya çıkar. “Benim vajinam dar bu yüzden ilişkiye giremiyorum” diye bir kavram yoktur; vajina oldukça esnek bir yapıdır ve doğumda bir çocuğun başını çıkaracak kadar genişleyebilir. Vajina ilişki sırasında penisin büyüklüğü ya da küçüklüğüne göre kendini hazırlar. Cinsel birleşmenin durumuna bağlı olarak dışa en yakın kısmı oldukça gevşeyebilir, genişleyebilir.

VAJİNİSMUS BELİRTİLERİ

Aşağıdaki vajinismus belirtileri ile ilgili açıklamalardan her hangi biri sizin durumunuzu tanımlıyor mu;

Birleşme sağlanıyor ancak hareket etmek canımı acıtıyor ve durmak zorunda kalıyoruz.

Benim de çabalamama rağmen hiç kimseyle tam olarak birleşme gerçekleşmedi.

Bugüne kadar hiç acısız cinsel birleşme gerçekleştirmedim

İlişkiye girmeye teşebbüs ettikten sonra yanıcı tarzda bir acı hissediyorum.

Partnerim içime girmeyi denediğinde duvara çarpmış gibi oluyor.

Cinsel ilişkiyi tamamlayamıyorum.

Kolay olmamasına rağmen tam olarak birleşme sağlanması için zorluyoruz.

Gerçekten cinsel ilişkiye girmek istesem bile vajinamı sıkıyor gibi görünüyorum.

Birçok defa cinsel ilişkiye girmeyi denemiş olmama rağmen hala bakireyim.

Tampon kullanamıyorum çünkü tamponu vajina içine yerleştirmek çok zor.

Bugüne kadar jinekolojik muayeneyi tamamlayamadım

Hasta ve eş için oldukça sıkıntılı bir durum olan vajinismus vakalarında rahatsızlık eşin duyarlı ve paylaşımcı yaklaşımı ile aile içerisinde yıllarca saklı kalabilmekte ve çiftin bir süre sonra cinselliğe duyarsızlaşmasına yönelerek cinsel soğukluk ve duyarsızlık çıkmazına doğru. İlerleyen karışık problemlere de zemin hazırlamaktadır.

Vajinismus gibi ağrılı cinsel ilişkiye neden olan rahatsızlıklarda öncelikle temel kural jinekolojik muayene yapılarak ilişkinin oluşumuna engel olan organik bir bozukluğun olup olmadığının kesin olarak belirlenmesidir. Bu tür rahatsızlıklarda belirgin bir fiziksel patoloji tespit edildiğinde etkene yönelik cerrahi uygulamalara nadiren gerek duyulabilinmektedir. Ancak yanlış bir kanı olarak genellikle eski bir yöntem olarak uygulanan hymenotomi adı verilen kızlık zarının kesilerek açılması konunun yeterince anlaşılamamasından kaynaklanmakta idi. Bugün ise bu yöntemin sorunun çözümünde hiçbir değerinin olmadığı bilinmektedir.

Soruna neden olan etkenler çoğunlukla; genç kızlık yıllarından itibaren cinsellik ve kızlık zarı hakkında bilinçaltına yerleşmiş yanlış bilgiler, cinsel eğitim eksikliği, yaşanmış kötü cinsel tecrübeler toplumsal baskılar gibi oldukça geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bu tür rahatsızlıklarda belirgin bir fiziksel patoloji tespit edildiğinde etkene yönelik cerrahi uygulamalara nadiren gerek uyulabilinmektedir.

Vajinismus sorununa sahip çiftlerde yönelim, çoğu zaman artık aileye yeni bir bireyin eklenmesi gerektiği dönemlerde artmaktadır. Genellikle hanımlar bu olayın yakın arkadaş ve aileleri tarafından duyulmaması için büyük bir çaba içerisinde girmektedirler. Yaşanan tüm bu kısır döngüler rahatsızlığın çözüm sürecinde gecikmelere neden olabilmektedir.

Vajinismus tedavi sürecine girecek birimin öncelikle bu konuda deneyim ve tecrübe birikiminin olması önerilir. Neden ise sorunun başlanan terapi sürecinde çözümü gerekliliğidir. Çünkü bu hastalar zaten sorunu genellikle kronik yani uzun süredir var olan ve tedavi olma imkânının olmadığı varsayımını geliştirmiş kişilerdir.

Bu nedenle uygulamada başarı sağlanamaması hastanın güveninin kırılmasına ve iyileşme isteğinin ortadan kalkmasına neden olabilir ve cinsel yaşamının evlilik içi sonlanmasına cinselliği reddi sonucuna götürebilir. Vajinismus protokolleri uygulayacak ekibin cinsel işlev bozuklukları konusunda kesinlikle eğitimli ve deneyim sahibi olması gerekir. Hastanın detaylı olarak psikolojik özgeçmişi değerlendirilerek sorunun çözümü aşamasında neler yapılacağına dair bilgi verilmesi gerekir. Tamamen hasta ile açık ve samimi bir uyum ortamının oluşturulması olumlu bir gelişme olacaktır. İyileşme aşamalarında hasta ile irtibat koparılmamalı hastanın uzmana her zaman çekinmeden ulaşmasını ve hatta seanslar arasında sorunu olmasa bile uzmanla bağlantı sağlaması hastanın güvenini ve terapiye uyumunu arttıracaktır.

Egzersiz ve diğer aşamalarda biz doğal olmayan herhangi bir aracı kişisel tecrübelerimize dayanarak önermiyoruz uygulanan bu tür yöntemler veya benzeri materyaller hastada olumsuz çağrışımlara neden olarak tedavi aşamalarını reddine neden olabilmektedir. Hastaya uygun planlanan cinsel terapi metotları ile iyileşme sağlanması abartılı bir durum olmamaktadır. Planlanan terapiye eşlerin tam katılımı ve karşılıklı anlayış içerisinde olmaları iyileşme sürecini kısaltacaktır.