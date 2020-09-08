Uzmanlar uyardı: Pandemi döneminde göz makyajı yapmayın

Pandemi döneminde göz sağlığı büyük bir öneme sahip. Koronavirüse karşı göz hastalarının özellikle kontakt lens kullananların bu dönemde gözlükleriyle idare etmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, göz makyajı için uyarıda bulundu. Peki, göz makyajı virüsü nasıl etkiliyor? Koronavirüse karşı gözleri koruyan öneriler haberimizde.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Medipol Üniversitesi Vatan Kliniği Göz Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Göktuğ Demirci, koronavirüsle mücadele kapsamında lensten ziyade gözlük kullanarak gözlerin korunması gerektiğine dikkat çekti.

Doç. Dr. Demirci, koronavirüse karşı önlem almanın önemine değinerek “Koronavirüs zarflı ve tek sarmallı bir RNA virüsüdür. Ne kadar SARS ve MERS kadar ölüme yol açmasa da pandemi yapması neticesinde oldukça tehlikeli bir hal aldı. Özellikle akciğer hastalığı, bağışıklık sistemi problemi, tansiyon veya şeker hastalığı gibi ek bir hastalık varsa ölüm riski artıyor.” dedi.

’’GÖZÜNÜZDEN BULAŞABİLİR’’



Koronavirüsün göz üzerinden bulaşma riskine yönelik Dr. Demirci, şu bilgileri paylaştı:

“Enfekte bir kişinin havaya yaydığı damlacıklarla direkt ya da damlacıkların bulaştığı yüzeye değen bir kişinin ağız, burun veya gözüne bu damlacığı değdirmesiyle koronavirüs bulaşıyor. Göz açısından biz göz doktorları viral patojenlere oldukça aşinayız. Göz kızarıklığı bizim için ilk etapta her zaman bulaşıcı bir hastalığı ekarte edene kadar viral bir konjonktiviti düşündürür. Buna göre hastayı sorgular, muayene ederken ona göre kişisel önlemlerimizi alırız. Göz kızarıklığı koronavirüsün bir belirtisi olabilir mi? konusunda yapılan geniş çaplı çalışmalarda konjonktival kızarıklığı bin 99 hastanın sadece 9’unda yani yüzde 0.8’inde saptandı. Dolayısıyla göz kızarıklığı ateş, kuru öksürük, nefes darlığı gibi sık semptomlara nazaran oldukça az görülmektedir. Lakin dikkat edilmelidir’’.

’’GÖZ MAKYAJINA ARA VERİN’’



Koronavirüsün ne kadar bulaşıcı da olsa zarflı bir virüs olmasının aslında yok edilebilmesi açısından da bir avantaj olduğunu belirten Dr. Demirci, şu bilgileri paylaştı: