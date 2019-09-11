Böbrek taşı için hangi doktora gideceğinizi biliyor musunuz?

Üriner sistem ve erkek üreme sistemi hastalıkları ile anatomik ve fizyolojik bozuklukları teşhis ve tedavi eden hekimlere üroloji uzmanı denir. Üroloji uzmanının niteliklerine örnek olarak problem çözmede bilimsel kural ve yöntemleri kullanma becerisi sergilemek, stresli ve duygusal durumlarla baş edebilme yeteneği göstermek, analitik düşünme yeteneğine sahip olmak diyebiliriz.

ÜROLOJİ NEDİR?

Üroloji, kadın ve erkeklerin üriner sistemleri ile erkeklerin üreme sistemlerini inceleyen tıbbi branştır. Tıbbın bu branş dalı hem idrar yollarını ilgilendiren enfeksiyonların tedavisi gibi üriner sistemin cerrahi problemleri dışında kalan rahatsızlıkların tedavisini, hem de idrar yollarını ilgilendiren cerrahi işlemleri bünyesi altında toplar. İdrar yollarını ve üreme sistemini ilgilendiren rahatsızlıkların hepsine birden ürogenital bozukluklar denir.

ÜROLOJİNİN ALT DALLARI NELERDİR?