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  3. Böbrek taşı için hangi doktora gideceğinizi biliyor musunuz?

Böbrek taşı için hangi doktora gideceğinizi biliyor musunuz?

Böbrek taşı için hangi doktora gideceğinizi biliyor musunuz"

Genel tanımıyla kadın ve erkeklerin üriner sistemleri inceleyen tıbbi branştır. Üroloji bölümü hem yetişkin hem de çocuklarla ilgilenebilir. Ameliyat şekiller açık veya kapalı olabilir. Ürolojinin alt dalları arasında androloji, endoüroloji, kadın ürolojisi(ürojinekoloji), ürolojik onkoloji bulunmaktadır. Ürolojinin alt dalları bulunmaktadır. ‘Üroloji nedir? Alt dalları nelerdir?’ sorusunun yanıtı haberimizde…

Üriner sistem ve erkek üreme sistemi hastalıkları ile anatomik ve fizyolojik bozuklukları teşhis ve tedavi eden hekimlere üroloji uzmanı denir. Üroloji uzmanının niteliklerine örnek olarak problem çözmede bilimsel kural ve yöntemleri kullanma becerisi sergilemek, stresli ve duygusal durumlarla baş edebilme yeteneği göstermek, analitik düşünme yeteneğine sahip olmak diyebiliriz.

ÜROLOJİ NEDİR?

Üroloji, kadın ve erkeklerin üriner sistemleri ile erkeklerin üreme sistemlerini inceleyen tıbbi branştır. Tıbbın bu branş dalı hem idrar yollarını ilgilendiren enfeksiyonların tedavisi gibi üriner sistemin cerrahi problemleri dışında kalan rahatsızlıkların tedavisini, hem de idrar yollarını ilgilendiren cerrahi işlemleri bünyesi altında toplar. İdrar yollarını ve üreme sistemini ilgilendiren rahatsızlıkların hepsine birden ürogenital bozukluklar denir.

ÜROLOJİNİN ALT DALLARI NELERDİR?

  1. Pediatrik üroloji
  2. Kadın üroloji
  3. Androloji
  4. Üroonkoloji
  5. Nöroüroloji
  6. Endoüroloji ve taş hastalıkları...
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